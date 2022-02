En Dordogne, Claude et Françoise fêtent leur 72ème Saint-Valentin

Ils ont installé leurs déambulateurs collés côte-à-côte sur le trottoir, devant le lycée Bertran-de-Born à Périgueux. A 90 et 93 ans, Claude et Françoise fêtent aujourd'hui leur 72ème Saint-Valentin ensemble.

"On s'est rencontrés à Angoulême, quand on avait 12, 13 ans", raconte Françoise. Cette année-là, la grande soeur de Françoise épousait le grand frère de Claude. "Et puis il est parti faire ses études à Paris, alors on a été séparés", ajoute-t-elle. Quelques années plus tard, ils se sont mariés, puis ne se sont plus quittés. "Je l'aime profondément, et jusqu'à ma mort, on s'aimera ! L'amour, c'est formidable ! Moi je dis merci, tellement on a eu une belle vie", sourit Françoise.

Les années ont passé, ils ont vécu quelques temps au Maroc, avant de s'installer à Périgueux. Là, ils ont eu cinq enfants, puis des petits-enfants, et même des arrières petits-enfants. Aujourd'hui, 43 personnes composent leur grande tribu.

"On est dépendants l'un de l'autre"

"On n'a plus à se découvrir, si vous voulez. Mais on est tellement bien, qu'il n'y a pas de problème !", s'exclame Françoise. "On ne s'est jamais disputés !", ajoute Claude.

Aujourd'hui certes, ce n'est plus le même amour, mais il est toujours là. "C'est compliqué avec les déambulateurs, on ne peut pas marcher et se tenir la main en même temps", rigole Claude. "Lui s'occupe de la paperasse, et moi des repas, indique Françoise. "On s'aide mutuellement." Françoise ne peut plus bouger son bras, alors c'est Claude qui la coiffe chaque matin. C'est lui aussi qui lace ses chaussures. "On est dépendant l'un de l'autre. J'ai besoin de lui pour certaines choses, il a besoin de moi pour d'autres", sourit malicieusement Françoise.