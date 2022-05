En Dordogne, il paie près de 100.000 euros de travaux pour rouvrir la route devant son site touristique

La départementale 66, surnommée la route de la préhistoire à Peyzac-le-Moustier en Périgord noir rouvre ce mercredi 1er juin à la circulation. Elle était en partie fermée depuis deux ans, à cause de risques d'éboulement sur une falaise. Les travaux viennent de se terminer, mais ce n'est ni l'Etat, ni le Conseil départemental qui les ont payé. C'est Jean-Max Touron, propriétaire de 13 sites touristiques en Dordogne qui a sorti le chéquier, pour une somme de "près de 100.000 euros TTC", de ses propres fonds.

Touristes perdus par leur GPS et gros détour pour les riverains

C'est lui qui possède le site troglodytique de La Roque Saint-Christophe. 180 000 visiteurs par an, le quatrième site le plus fréquenté par les touristes en Dordogne. Et la petite route est l'un des seuls moyens d'y accéder : "Cette fermeture, c'était terrible pour les milliers de touristes qui l'empruntent, mais aussi pour les riverains". Pour se rendre à la boulangerie, à 800 mètres à vol d'oiseau, les habitants de Peyzac devaient ainsi suivre huit kilomètres de déviation à travers les petites routes de forêt. Les touristes se perdaient, guidés par leur GPS, et renonçaient pour certains à visiter le site. "Il y a eu plusieurs réunions, à la mairie, en sous-préfecture à Sarlat, et à la préfecture de Périgueux", poursuit Jean-Max Touron. "A la dernière, j'ai compris que personne ne paierait et que la situation allait pourrir".

La moralité de cette histoire ? Aide toi toi-même, et dieu t'aidera

- Jean-Max Touron

Le Conseil départemental en charge de la route et l'Etat disent que c'est au propriétaire du terrain où se trouve la falaise de payer. Il n'a pas les moyens. La mairie aurait pu racheter la parcelle pour l'euro symbolique, mais la petite commune de 200 habitants n'a pas les moyens de payer les travaux, même avec des subventions de l'Etat : "On a un budget de 200 000 euros", rappelle la maire de Peyzac, Joëlle Jouanel-Monribot. Les travaux en coûtent la moitié.

"Tout le monde a dit qu'ils n'avaient pas les moyens"

"La mairie, la préfecture, le département, tout le monde a dit qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc je paie les travaux. 76.000 euros hors taxes, en ajoutant la TVA, on arrive presque à 100.000 euros", explique Jean-Max Touron. "La moralité ? Aide toi toi-même, et dieu t'aidera", ajoute l'octogénaire dans un sourire. Les travaux ont commencé début mai, ils viennent de se terminer. Un vrai soulagement dans la commune, où la maire n'hésite pas à féliciter le "mécène" Jean-Max Touron. Les habitants sont reconnaissants : "Bravo à lui, parce que sans lui, ce serait resté fermé", s'agace Jacques, un habitant de la commune. "C'est une route départementale, c'est à l'Etat et au Conseil départemental de faire quelque chose. On est en train de crever dans le monde rural, personne ne s'en aperçoit, personne ne fait rien. C'est bien qu'on ait quelqu'un qui a les moyens, mais comment vont-ils faire dans les autres villages de Dordogne ?".

L'Etat et le département rappellent qu'ils ont payé les études préalables à la réalisation des travaux de renforcement de la falaise. Les camions du centre technique départemental doivent venir ce mercredi 1er juin pour enlever les gros blocs de béton qui ont été installés pour barrer le passage sur la chaussée, pile au moment du départ de la saison estivale et l'arrivée des touristes.