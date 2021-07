En Dordogne, l'inquiétude de perdre des pompiers volontaires avec le vaccin obligatoire

"Moi ce qui m'inquiète, c'est d'obliger un sapeur-pompier volontaire à se faire vacciner. C'est très bien que les gens se vaccinent. Et l'obligation ça marche pour les professionnels, mais les volontaires, ils n'ont pas de contrat, ce n'est pas ça qui leur fait gagner leur pain tous les jours, je ne peux pas les obliger" : David Delmarès est inquiet, après les annonces d'Emmanuel Macron lundi dernier sur la vaccination obligatoire. Le chef de centre de la petite caserne d'Issigeac, dans le Bergeracois, a 18 pompiers volontaires. Et quatre ne veulent pas se faire vacciner.

"Je ne peux pas les obliger, ils n'ont pas de contrat"

Les pompiers font partie de ceux qui devraient être obligés de se faire vacciner, dans le projet de loi qui doit être présenté ce lundi en conseil des ministres. Les salariés non-vaccinés après le 15 septembre encourent une suspension, puis un licenciement au bout de deux mois, selon l'avant-projet de loi dévoilé vendredi par le gouvernement. Mais qu'en est-il des pompiers volontaires ? Pour l'instant, c'est le flou.

Déjà qu'on a du mal à recruter, on ne peut pas se permettre de perdre ne serait-ce qu'un demi-pompier

"Moi, ils peuvent me dire : 'Je veux pas me faire vacciner, eh bien je ne serai plus pompier, c'est pas un souci'. Mais moi je ne peux pas me permettre de perdre des pompiers volontaires. Même la moitié d'un c'est impossible. Déjà qu'on a du mal à recruter. Moi, à Issigeac on est 18, si je commence à perdre les quatre qui ne veulent pas se faire vacciner, on ne pourra pas assurer les nuits de garde, les stages, les formations", explique le chef de centre, lui-même volontaire depuis plus de trente ans : "Je pense qu'il faut qu'ils revoient leur copie".