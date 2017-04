En Dordogne, la cantine bio de Marsaneix est menacée

Conséquence de la fusion entre Notre-Dame-de-Sanilhac, Breuilh et Marsaneix, la cantine 100% bio de la commune pourrait disparaître. Elle est aujourd'hui trop coûteuse pour la collectivité.

La seule cantine quasiment 100% bio et locale de Dordogne est-elle menacée ? A Marsaneix, les parents d'élèves s'inquiètent. La commune a fusionné au début de l'année avec Notre-Dame-de-Sanilhac et Breuilh et les élus se questionnent sur le fonctionnement de la cantine. Le départ du chef Jean-Marc Mouillac pour le conseil départemental a précipité les choses. Une consultation a été lancée par le conseil municipal.

"Si c'est pour payer plus cher et qu'ils mangent des aliments plein de conservateurs" - Alexandra, mère de deux enfants

Même si rien mais rien n'est encore tranché, les parents d’élèves ont lancé une pétition sur internet et depuis ce jeudi ils se mobilisent à la sortie de l'école. Crayon en main, ils font signer leur pétition et expliquent aux autres parents ce qui se prépare du côté des élus. "Ils nous ont expliqué qu'ils avaient trois options devant eux, ne rien changer mais nous faire payer plus cher, fusionner la cantine avec celle de Notre-Dame-de-Sanilhac et créer une liaison froide ou faire appel à un prestataire extérieur," explique Christelle Burgeot une mère de famille. "Moi je veux que mes enfants continuent de bien manger et je veux savoir ce qu'ils mangent. Si c'est pour payer plus cher pour qu'ils mangent des aliments plus salés ou plein de conservateurs moi ça ne me plait pas," réplique Alexandra, maman de deux enfants.

Jean-François Larenaudie "il faut que tous les administrés soient traités de la même façon." Partager le son sur : Copier

Ce discours est celui de quasiment tous les parents croisés devant l'école. Ils sont fiers de leur cantine bio et veulent la garder. Le maire délégué de Marsaneix, Christian Laroche rappelle que rien n'est encore acté.Lui-même aurait du mal à voir le système mis en place et reconnu nationalement disparaître. Jean-François Larenaudie, le maire de Sanilhac lui ne le cache pas, la cantine bio de Marsaneix coûte très chère et la collectivité ne peut pas l'assumer. "Aujourd'hui le coût de revient d'un repas à Marsaneix est de sept euros et les parents ne paient pas plus de trois euros. A Notre-Dame avec 30% de bio il ne coûte que cinq euros et je n'ai jamais entendu d'enfants se plaindre." Les petits de Marsaneix vont garder leur cantine bio jusqu'à la fin de l'année scolaire. Son sort sera tranché dans les prochaines semaines.