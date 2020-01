A Périgueux, 3000 personnes défilent contre la réforme des retraites

Dordogne, France

Un premier cortège est parti ce jeudi matin depuis le palais de justice de Périgueux, dès 10h. Ils étaient 3000 selon la police, un peu moins que le 17 décembre lors de la dernière grande journée de mobilisation. Ils étaient alors 3500 dans les rues de Périgueux avec la CFDT absente ce jeudi. Les cheminots de la CGT ont installé un plateau fait de deux rails et de traverses au pied du Palais de Justice.

Les cheminots CGT ont boulonné des traverses et des rails au pied du palais de Justice © Radio France - Valérie Déjean

ééDe leurs côtés les syndicalistes d'Enedis, qu'ils soient de la Cgt ou de Fo, ont revendiqué des coupures de courant qui ont affecté le centre de Périgueux et une partie de l'agglomération. Pour Francis Dezile, secrétaire général CGT Energie 24, ces coupures sont l'une des seules façons de se faire entendre. "Les coupures peuvent causer de la gêne effectivement mais moi je tiens à relativiser. Quand il y a des coupures, elles durent une heure maximum, sans commune mesure avec les coupures de plusieurs jours liées aux aléas climatiques Donc oui çà gêne, mais c'est notre manière à nous de nous réapproprier notre outil de travail. Alors on évite quand on peut de couper les usagers mais quand on fait des coupures sur des réseaux de transport c'est compliqué de faire le tri."

les syndicalistes d'Enedis ont revendique des coupures d’électricité sur Périgueux et l'agglomération © Radio France - Valérie Déjean

Dans le défilé aussi des retraités et des salariés d'entreprises privées comme les papeteries de Condat ou la Fromagerie Fromarsac. Guy Valade va avoir 60 ans, il travaille à Marsac depuis 40 ans. "Quand j'ai signé mon contrat à Fromarsac, j'étais parti pour 37 ans et demi, là, à l'heure actuelle j'ai déjà fait deux ans et demi de plus et si ça continue je vais travailler 44 ans. Donc maintenant il y en a assez, il faut que les gens comprennent que travailler en industrie, en deux huit, la nuit aussi c'est fatiguant et les gens méritent de partir a la retraite à 60 ans."

Deux autres manifestations se sont déroulées à Bergerac et Sarlat .

D'autres rassemblements sont prévus à Périgueux ce vendredi à 10 heures trente devant la CARSAT, et samedi matin à 10 heures trente devant les palais de justice de Périgueux et de Bergerac et place de la Grande Rigaudie à Sarlat