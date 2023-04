En Dordogne, les habitants du Périgord Noir doivent réduire de moitié le volume de leurs déchets

Les habitants du Périgord Noir doivent réduire rapidement de moitié le volume de leurs déchets. C'est le message que va tenter de faire passer le Syndicat de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord Noir à travers une campagne d'information diffusée à compter du mois d'avril. "Car si rien n'est fait, les impôts risquent d'exploser", met en garde Franck Duval, le directeur du SICTOM du Périgord Noir. La T.G.A.P, la taxe générale sur les activités polluantes, passera en effet de 25 euros la tonne en 2019 à 65 euros en 2025.

ⓘ Publicité

80% des déchets jetés dans les sacs noirs n'ont rien à y faire

D'autant que selon Jérôme Peyrat, président du SICTOM qui gère les déchets de 58 communes du Sarladais, 80% des déchets présents dans les sacs noirs n'y ont pas leur place. "Quand on se penche sur le contenu des bacs noirs, explique-t-il, on y trouve souvent du verre, des déchets verts, d'autres déchets, des emballages" regrette le maire de la Roque-Gageac. "Nous devons tous nous y mettre pour réduire le volume de nos déchets résiduels", conclut-il.

loading

"L'enjeu est double", précise Marie-Pierre Valette, première vice-présidente du SICTOM du Périgord Noir. "Car au-delà de l'enjeu financier avec l'augmentation de la T.G.A.P, il faut également répondre à l'enjeu écologique et réduire au maximum nos ordures ménagères, qui sur notre territoire, sont enfouis" rappelle-t-elle.

Un moratoire de trois ans sur la redevance incitative

Le SICTOM du Périgord Noir qui, pour le moment, ne souhaite pas mettre en place de redevance incitative comme l'a fait le SMD3 ailleurs en Dordogne. Le syndicat a voté un moratoire de trois ans. "Nous ne pouvons pas tout faire en même temps" explique le président du SICTOM Jérôme Peyrat. "La raison essentielle réside dans le fait que nous avons une spécificité touristique très forte et que les réponses ne sont pas faciles à apporter. Il y a d'autre part, un certain nombre de situations sociales qui ont été soulevées par les membres du syndicat pour lesquelles aujourd'hui les réponses qui peuvent être apportées en matière de redevance incitative ne sont pas toutes au point. On y travaille avec le Conseil départemental, avec les communautés de communes, avec les CIAS. Nous avons donc souhaité attendre".

loading