En Dordogne, les policiers font part de leur ras le bol

Les policiers sont descendus dans la rue partout en France. A Périgueux ils avaient fait le choix de faire des contrôles symboliques au Rond Point Yves Guéna. Une manifestation à l'appel d' Alliance Police Nationale. Le syndicat entend protester contre les propos d'Emmanuel Macron sur les contrôles au faciès et les "violences policières".

"Il y a beaucoup de policiers qui en ont ras le bol" - Un policier anonyme

"Cela tient du miracle, témoigne un policier, que nous acceptions de faire notre travail. Vu qu'on nous désigne comme étant des grands méchants et vu qu'on ne sert plus à rien..alors ne faisons plus rien. Nous sommes nombreux à nous dire qu'on voudrait faire autre choseet même quitter ce pays".

Manifestation de Policiers à Périgueux © Radio France - Xavier Dalmont

"Le ras le bol est profond, _explique Patrick Benoit, le secrétaire départementale d'Alliance Police_, et je peux vous dire que les actions ne sont pas finies. La police a changé. Avant nous étions soutenus. Aujourd'hui nous sommes managés".