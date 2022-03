En Dordogne, un agriculteur menace de fermer ses terres aux promeneurs si la chasse est interdite

"Désormais je ne sors plus le week-end, de peur des balles perdues." "Oui mais on en a besoin pour réguler le nombre de sanglier." Le mardi jour de marché à Thenon, sur la place de la mairie, on s'interroge. Yannick Jadot, candidat à l'élection présidentielle, a-t-il raison de vouloir interdire la chasse ? Dans la commune les opinions divergent, mais les administrés s'accordent sur la nécessité de maintenir la pratique afin de réguler la population de sanglier.

"Peur des balles perdues"

Devant le fromager, Isabelle le reconnait : "Moi ce qui me fait peur ce sont les balles perdues, je trouve que leurs fusils sont trop puissants." Derrière elle dans la queue, Chantal abonde "Moi qui adore me promener, je ne sors plus le week-end". Un réflexe que la quinquagénaire regrette, elle le dit elle même, en Dordogne la chasse _"_on en a besoin pour réguler, il y a beaucoup de gibier ici." Pour les habitants de Thenon interdire la chasse en week-end et en période de vacances scolaires n'a pas de sens : " Parmi les chasseurs il y a des gens qui travaillent, s'ils ne peuvent pas chasser le dimanche alors quand ?"

En 2021, la Dordogne comptait 17 000 chasseurs qui parcourent la campagne toute l'année selon les périodes de chasse. Si la pratique fait partie des usages, la population ne s'habitue pas aux accidents de chasse et les redoute. "Il faudrait qu'on puisse se promener librement sans craindre de prendre un tir perdu" râle un Philippe nouvel arrivé sur la commune.

Revoir la pratique

"Je ne suis pas anti-chasse, mais tel que c'est aujourd'hui, non ! L'automne et les week-end sont gâchés à cause de la chasse. Moi il y a des endroits où je ne vais plus me promener" se désole Marie Christine.

Une position que partage Jean, exploitant agricole sur la commune, il vient sur le marché pour écouler une partie de sa production chaque semaine et déplore le comportement de certains chasseurs. "Les types s'amusent ! Ils viennent avec le 4x4, le collier géolocalisé pour les chiens et c'est la fête. Nos carabines peuvent tirer sur de très, trop longues distances! " Jean dit "nos" car lui aussi chasse "deux heures le dimanche matin, je n'ai pas le temps d'y rester plus". Pour lui la chasse est un moyen de réguler la population de sanglier qui peuvent ravager ses cultures.

"Si on interdit la chasse je ferme mes terres aux promeneurs"

Pour Jean, l'interdiction de la chasse n'est pas la solution. "Je vous préviens, si on ne peut plus chasser le dimanche matin, moi j'interdis le passage sur mes terres. Finis les promeneurs ! Et que ce soit dimanche ou mercredi, vacances scolaires ou pas ! "