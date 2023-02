En Dordogne, un atelier pour fabriquer ses propres conserves de pâté sur un parking

Les clients doivent juste commander les matières premières auprès de l'entreprise pour fabriquer eux-mêmes leur pâté sous une tente installée sur le parking du Cellier du Périgord, à Vézac (Dordogne), juste à côté de Sarlat. L'entreprise offre la prestation du chef et les boîtes de conserve.

Entre 4.000 et 5.000 conserves fabriquées en une semaine

Leslie et son amie Sylvie sont venues fabriquer une cinquantaine de pâtés : "On tapisse le fond de la boite avec de la chair à saucisse et ensuite, on met le foie gras" explique Sylvie, habitante de Dordogne qui fait découvrir cette tradition à son amie venue en vacances de Gironde.

Les participants peuvent ajouter de la truffe à leurs conserves pour parfumé le pâté. © Radio France - Thibault Delmarle

Christophe se charge d'encadrer tous les participants à cet atelier : "On s'occupe d'assaisonner le foie gras avec du sel et du poivre, mais certains clients viennent aussi avec de l'armagnac, du cognac, et de la truffe pour parfumer leurs préparations". Entre 4.000 et 5.000 boites seront fabriquées par les clients au cours de la semaine par les clients.

Une cuisson de trois heures

"On a beaucoup de participants qui savent déjà fabriquer leur pâté et qui donnent leurs petites astuces aux autres, sans être toujours d'accord, ça donne toujours de grands débats sous la tente de confection, c'est assez sympa" nous raconte Nadège, la directrice opérationnelle de Cellier du Périgord. L'atelier existe depuis cinq ans.

Une fois le pâté préparé, l'entreprise s'occupe du sertissage de chacune des boîtes. Les clients doivent ensuite cuire les conserves chez eux, dans un stérilisateur ou dans une grande casserole d'eau, pendant trois heures.

Hervé se charge du sertissage des boîtes. © Radio France - Thibault Delmarle

Pour participer jusqu'à samedi 18 février, il faut prendre rendez-vous auprès de l'entreprise, 05 53 30 86 70, mais il ne reste presque plus de places.