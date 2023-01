En Dordogne, un habitant sur cinq souffre "d'illectronisme" et n'utilise jamais Internet

Un habitant sur cinq n'utilise pas Internet ou n'a pas ces fameuses compétences numériques pour y accéder en Dordogne. 74 000 Périgourdins sont donc en situation d'illectronisme. C'est le résultat d' une étude de l'Institut national de la statique et des études économiques (Insee) , publiée ce mercredi 25 janvier.

ⓘ Publicité

En Nouvelle-Aquitaine, 17 % de la population n'utilise pas le digital. Les personnes âgées sont surtout celles qui sont le moins à l'aise avec l'environnement du numérique. Les 75 ans et plus sont ainsi deux tiers à se retrouver dans cette situation.

L’illectronisme par intercommunalités en Nouvelle-Aquitaine en 2019. - Insee

Ouvriers et agricoles plus concernés

Le niveau de diplôme et la catégorie socio-professionnelle jouent aussi. Les ouvriers et les agriculteurs par exemple souffrent davantage de cette faible utilisation d'Internet. Mais la fracture numérique se creuse également quand on s'attarde sur les revenus. Internet constitue en effet un coût, entre celui du matériel ou de l'abonnement entre autres.

Avec ces facteurs, ressources économiques, profession, âge, etc., les Périgourdins qui n'utilisent pas Internet se trouvent majoritairement dans les territoires les plus ruraux et les plus âgés. Dans le Périgord vert par exemple, 26,2 % sont en situation d'illectronisme dans le Nontronnais et 23,6 % au Pays de La Coquille notamment.

Zones blanches

Le digital est le moins utilisé dans la Double, avec un habitant sur 4 qui n'y accède pas. A l'inverse, le taux d'habitants à ne pas utiliser pas Internet retombe à seulement 16,4 % dans le Grand Périgueux.

Pour les territoires les plus touchés par cet illectronisme, le problème des zones blanches se pose. Sur l'ensemble du département de la Dordogne, 17 % des habitants n'ont pas accès à Internet. Ils ne sont que 10 % en Gironde.