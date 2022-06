Un duo à la tête du club de rugby de Sarlat après l'affaire Dominique Einhorn

Après l'affaire Dominique Einhorn, le CASPN a retrouvé un président mercredi 29 juin. Ou plutôt deux : Adrien Doursat et Paul Jales prennent les rênes du club de rugby sarladais.

La décision a été prise mercredi 29 juin au soir par l'Assemblée Générale du Club athlétique sarladais Périgord noir (CASPN). Adrien Doursat, chef d'entreprise à Marcillac-Saint-Quentin et Paul Jales, déjà au poste de vice-président, prennent les rênes du club de rugby. François Bourgeois reste au poste de manager et côté terrain, Ludovic Pérusin et Jonathan Laporte seront entraineurs de l'équipe première.

100 000 euros de dettes

Malgré une saison parfaite en fédérale 2, les Sarladais ont refusé de monter en fédérale 1, conséquence de ses problèmes financiers. Le club évoluera en fédération 3 tout en remboursant sa dette, élevée à près de 100 000 euros. L'ancien président Dominique Einhorn est mis en examen pour abus de biens sociaux, travail dissimulé ou encore fraude fiscale. Ce dernier conteste ces allégations.