PHOTOS - En Drôme Ardèche, des cagnottes lancées pour réparer plus vite les dégâts de la neige

Drôme, France

Les dégâts des fortes chutes de neige du 14 novembre sont considérables en Drôme Ardèche, sur les installations électriques, sur les arbres, sur les bâtiments... Et certains préfèrent prendre les choses en main eux-mêmes avant de recevoir d'éventuelles indemnités des assurances. Plusieurs cagnottes ont notamment été lancées en ligne.

Une volière du zoo d'Ubie effondrée sous le poids de la neige. © Radio France - Adèle Bossard

Au zoo d'Ubie, par exemple, des branches sont tombées dans les enclos, sur les allées, et deux volières se sont effondrées sous le poids de la neige. "La nouveauté 2020, ce ne sera pas ce qu'on avait prévu mais la réouverture d'un beau parc, propre et bien taillé", se désole Alexandre Liauzu, le gérant. La cagnotte qui a été lancée par l'Association du zoo d'Upie servira donc "à passer l'hiver, et à faire en sorte que le parc puisse rouvrir dans les meilleures conditions", explique-t-il.

Des branches d'arbres sont tombées dans les enclos au zoo d'Upie. © Radio France - Adèle Bossard

La cagnotte, qui a dépassé le millier d'euros en moins de 48 heures, lui permettra aussi de gagner du temps. "On sait très bien que l'assurance ne pourra pas tout prendre en charge, comme les chutes d'arbres par exemple, poursuit-il. On ne sait pas non plus s'il y a aura une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Et ce que l'assurance prend en charge, on sait que ça n'arrivera pas avant plusieurs mois, le temps que le dossier se fasse".

Une fois l'élagage réalisé, il faudra aussi dégager les branches tombées. © Radio France - Adèle Bossard

À Romans-sur-Isère, "on dirait qu'il y a eu une bombe"

Même scène de désolation devant le boulodrome de Romans-sur-Isère : "On dirait qu'il y a eu une bombe mais non, c'est la neige", s'étonne encore Marie-Pierre, la présidente du club de boules ASB Romanaise. Le toit du bâtiment s'est totalement effondré, et tout ce qui était en-dessous est enfoui sous les gravats. "On avait un panneau électronique d'affichage des scores qui coûte assez cher et qui est complètement broyé. À priori, on n'a quasiment rien sauvé... Même un caddie en ferraille où il y avait toutes les boules, il est apparemment écrasé".

Seule la partie bétonnée du boulodrome a tenu. © Radio France - Adèle Bossard

À Romans, la cagnotte ne servira même pas à la reconstruction - déjà évaluée à plusieurs centaines de milliers d'euros - mais à remplacer tout ce matériel perdu. "Ça va plus vite, parce que le temps que les assurances expertisent, il faut bien que les petits continuent de jouer. Et comme ils se demandaient ce week-end s'ils fallaient qu'ils cherchent un autre sport, on va tout faire pour qu'ils puissent jouer", détaille Anne-Laure, la sœur de Marie-Pierre, bouliste depuis son enfance elle aussi.

Et pour le moment, les boulistes romanais sont accueillis par le club voisin de Bourg-de-Péage, en attendant une éventuelle reconstruction de leur boulodrome.