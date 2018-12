En Drôme-Ardèche, des gilets jaunes réveillonneront ensemble

Tain-l'Hermitage, France

A Tain-l'Hermitage, le réveillon se fera "sans paillettes mais avec la famille des gilets jaunes", prévoit Isabelle. Elle est mobilisée sur le rond-point à la sortie de l'autoroute A7 depuis le début du mouvement.

"On va se faire un bon repas et écouter de la musique. Et surtout on va continuer la résistance, c'est important de pas lâcher quoi qu'il en soit," raconte cette maman de deux enfants. Les gilets jaunes de Tain-l'Hermitage ont notamment l'intention de mettre une pancarte pour indiquer que leur réveillon est ouvert à tous.

On est tous les jours ensemble

Au Pouzin, un réveillon sera probablement organisé sur le rond-point. Pascal, y est mobilisé depuis le début du mouvement. Mais pour ce retraité, c'était une évidence d'inviter chez lui trois manifestants qui sont maintenant devenus ses amis, "on dirait qu'on se connait depuis x temps. Mais on s'est rencontré le 17 novembre mais on est tous les jours ensemble, on ne se quitte pas."

Des rassemblements devraient s'organiser notamment à Valence, Tournon ou encore Pizançon.