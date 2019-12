En Drôme-Ardèche, les maisons se mettent aux couleurs de Noël

Certains particuliers rivalisent d’imagination pour décorer leur maison durant la période des fêtes de fin d’année. Rencontre avec Marc, ancien chauffeur routier à la retraite, qui décore son pavillon avec passion depuis plus de vingt ans à Loriol-sur-Drôme.

Loriol-sur-Drôme, France

À l’approche des fêtes de fin d’année, les maisons décorées sur le thème de Noël fleurissent dans la Drôme et en Ardèche, comme partout en France. Les particuliers les plus passionnés redoublent de créativité pour offrir des illuminations spectaculaires. À Loriol-sur-Drôme, c’est le cas de Marc, ancien chauffeur routier à la retraite.

Impossible de passer à côté de son pavillon situé à l’entrée de ville en venant de l’autoroute. Avant le début de l’hiver, à la mi-novembre, Marc déballe ses cartons pour accrocher sur les façades et les toits de sa maison toutes les décorations de Noël qu’il a accumulées pendant plus de vingt ans. « Je les ai achetés en magasins ou dans des brocantes », détaille-t-il.

Une cinquantaine de pièces à installer

Au total, Marc possède une cinquantaine de motifs. « Ça va des pères Noël aux sapins, en passant par les bonhommes de neige et les traîneaux. Je trouve ça beau. Sans ça, ça ne serait pas un vrai Noël, pour moi. Ce serait un peu manger un rôti sans une bonne sauce ».

Marc met trois semaines à installer toute sa déco de Noël. © Radio France - Quentin Perez de Tudela

Cette passion, il la partage avec sa femme. Elle, s’occupe de la déco d’intérieur, lui, de la déco à l’extérieur. Et pour tout installer, ça lui prend du temps : « il me faut _trois semaines pour tout boucler_. En théorie, tout est prêt le 7 décembre. « Normalement, c’est la date à laquelle la mairie met en route ses éclairages. Bon, là, cette année, la commune avait un peu d’avance, donc j’ai été pris de cours, alors je dois vite finir mes installations cette semaine », s’amuse-t-il.

Des lettres de remerciements

Pour que ses décorations offrent un ensemble harmonieux, Marc a sa combine : « qui vaut ce qu’elle vaut, car je ne suis qu’un amateur. Mais moi, j’aime _varier le plus possible les couleurs_. Il ne faut pas que ça fasse ton sur ton ». Et ceux qui apprécient tout particulièrement son travail, ce sont les enfants, notamment ses petites filles. « C’est pour eux que je le fais », dit-il.

Ses objets de décoration, Marc les achète en magasin mais aussi dans des brocantes. © Radio France - Quentin Perez de Tudela

Il y a des petits qui passent devant chez moi en allant à l’école, et parfois, ils m’écrivent des lettres pour me dire de continuer, car ils trouvent ça très joli ce que je fais. Je ne peux pas avoir de plus belles récompenses, donc je continue. Je le fais pour les enfants, car Noël, c'est pour eux.

Ses décorations, Marc souhaite les laisser en place jusqu’à l’Épiphanie.