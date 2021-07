En Drôme et en Ardèche, 600 poteaux Orange réparés depuis le passage de Jean Castex

C'était l'une des annonces de Jean Castex, le Premier ministre, dans la Drôme le 21 mai. Le premier comité de pilotage a eu lieu ce lundi 5 juillet dans la Drôme. Orange a dévoilé ses premières réponses aux problèmes de téléphonie et d'Internet en Drôme et en Ardèche.

Ils ont vocation à se dérouler tous les trimestres : le premier comité de pilotage - ou comité de concertation et de suivi - s'est déroulé ce jeudi 5 juillet dans la Drôme. Un autre est prévu à la fin du mois en Ardèche. Ces comités ont vocation à palier les problèmes de téléphonie et d'Internet rencontrés dans nos départements. C'était l'une des annonces de Jean Castex, le Premier ministre, lors de sa visite dans la Drôme le 21 mai.

Des poteaux et des lignes réparées

Organisé par la préfecture de la Drôme, ce comité - une première en France - a rassemblé parlementaires, présidents d'agglomération, de communauté de communes, représentants des maires et maires ruraux du département ainsi qu'ADN (Ardèche Drôme Numérique) en charge du déploiement de la fibre sur une grande partie de la Drôme et de l'Ardèche.

Orange a pu faire un point sur les travaux déjà engagés, sur les moyens apportés et sur le calendrier à venir afin de réparer le réseau cuivre, encore majoritairement utilisé en Drôme et en Ardèche, pour la téléphonie et Internet. Ce réseau en mauvais état avait provoqué la colère de nombreux élus qui s'étaient mobilisés, pétition à l'appui, pour réclamer une réponse rapide.

Force est de constater que le problème remonté jusqu'à l'hôtel Matignon est en train d'être résorbé. Orange a réparé plus de 600 poteaux en Drôme et en Ardèche, principalement sur la communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux et sur le pays de Lamastre. Ce n'est qu'un indicateur puisque les réparations sont multiples : lignes raccordées, armoires réparées.

"Cela n'améliorera pas toujours le débit parce que l'ADSL a une limite et c'est pour cela que nous passons à la fibre, explique Célia de Lavergne, députée de la Drôme qui avait porté le problème auprès du Premier ministre. Mais cela devrait permettre que chacun ait de manière continue à la téléphonie et un débit minimum et que les réparations soient faites le plus rapidement possible".

123 techniciens embauchés en France

Pour tenir le fil des réparations, Orange a promis d'embaucher 123 techniciens en France. "Un tiers, soit une quarantaine de techiciens, sont prévus sur la Drôme et l'Ardèche", précise Philippe Daumas, délégué régional d'Orange. Les techniciens engagés auparavant sur l'optimisation du réseau cuivre seront aussi redéployés sur l'entretien.

Neuf zones, quatre en Ardèche et cinq dans la Drôme, ont été ciblées pour des réparations dès cette année. Les travaux ont déjà commencé sur le pays de Lamastre et la communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux. Le reste des réparation est prévu l'année prochaine. Le plan abouti sera dévoilé lors du comité prévu dans la Drôme en septembre.

Sur le terrain, les élus notent une différence même si tout n'est pas encore réparé. Plusieurs maires ont fait remonter à Jean-Paul Vallon, maire de Lamastre et président de la communauté de communes, des fils toujours au sol au bord de départementales ou dans les terres (en forêt notamment).

Orange a souligné qu'il fallait que chaque abonné se rapproche de son opérateur en cas de problème afin que les réparations se fassent plus rapidement.