En Drôme et en Ardèche, des feux d'artifice un peu partout sauf... à Valence

Les festivités du 14 juillet se préparent avec des bals populaires et des feux d'artifice prévues dans les principales communes de Drôme et d'Ardèche. Seule Valence, la plus grande ville de nos départements, n'organisent pas de festivités.