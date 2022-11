En'duo du Limousin : tous les pilotes retrouvés sains et saufs malgré le sabotage

Plusieurs pilotes de l' En'Duo d'Aubusson ont tourné pendant des heures et des heures dans la campagne creusoise samedi 5 novembre. La course a été interrompue à cause d'un sabotage : le balisage du parcours a été modifié en cours de route. Des flèches ont été enlevées ou inversées, provoquant la pagaille parmi les 430 motards.

ⓘ Publicité

Les bénévoles et la sécurité civile ont sillonné les routes jusqu'à tard dans la nuit pour les retrouver. Les derniers ont été secourus à minuit et demi, soupire Boris Labrousse, président de l'enduro club d'Aubusson. "Il faisait noir, certains pilotes, ne connaissant pas le coin, sont partis vraiment loin, sur des pistes ou des routes, à Pontarion par exemple alors que la fin de course se retrouvait à Felletin !"

Les organisateurs déplorent deux blessés légers, et plusieurs hypothermies. Des pilotes se sont retrouvés sans carburant ni réseau téléphonique au bord de la route. "Je suis dégoûté, ce n'est qu'un sport, on voulait juste animer un peu la région", souffle Boris Labrousse. "Je ne sais pas qui a planifié ce sabotage, je ne dénonce personne, mais ils étaient organisés, c'est sûr. La signalétique a été enlevée et ré-agrafée. Les flèches ont été mises dans un but de faire partir les gens dans tous les sens. Il y aura des suites et ils seront retrouvés à un moment ou un autre." Il envisage de porter plainte.