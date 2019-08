En été, l'unique refuge de la SPA en Touraine reçoit plus de vingt animaux par semaine

Indre-et-Loire, France

En pleine semaine du 15 août, le refuge de la SPA de Luynes, le seul du département, est plein, archi plein. Près de 160 chiens et chats abandonnés par leurs propriétaires attendent une nouvelle famille d'adoption.

En ce moment, les fourrières nous apportent plus de vingt animaux chaque semaine, essentiellement des chats. Pour pouvoir tous les accueillir, on les met à deux, trois, voire quatre soit en parc soit directement en box. On n'a pas le choix," Naïs Venanzi, responsable du refuge de la SPA de Luynes

L'été, plus d'abandons et moins d'adoptions

Selon les chiffres nationaux de la SPA, le nombre de chiens et chats abandonnés en France a encore augmenté cette année, + 15%.. "L'été est encore plus difficile à gérer dans un refuge car on a plus d'abandons mais moins d'adoptions puisque les gens sont en vacances" précise Naïs Venanzi.

Un animal adopté c'est rendre service à deux animaux. Celui que les gens adoptent et celui qui va pouvoir être accueilli chez nous car la place s'est libérée.

Les pensions privées pour chat sont elles aussi au complet

En Indre-et-Loire, une quinzaine de pensions pour chiens et pour chats existent. Un bon moyen pour faire garder votre animal de compagnie pendant vos vacances. Comptez en moyenne entre 12 et 15 euros par jour. Mais là aussi, les places sont chères. Au "Royaume des Chats", Mélanie Clinchant gère une quarantaine de box. Et en juillet et août, tous sont occupés. Elle est même obligée de refuser des demandes.

Chaque chat a son box individuel, avec une cabane, une étagère pour se percher. Je fournis les croquettes et la litière, entretenue tous les jours. Et je leur mets de la musique classique en fond sonore pour qu'ils soient bien détendus", Mélanie Clinchant

Mélanie Clinchant adore prendre soin des chats dont elle s'occupe dans sa pension © Radio France - François Desplans

Beaucoup d'attention donc car les familles qui font appel à ses services sont de plus en plus attachées au bien être de leur chat. Loin, très loin de celles qui osent les abandonner.