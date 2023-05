En exercice "Feux de forêts" à Lessay avec les pompiers de la Manche

Dans le véhicule, la radio crépite. Les premiers messages arrivent. "On est sur un stage de formation des chefs d'agrès (qui commandent un véhicule d'intervention et son équipage, ndlr) et des équipiers feux de forêts. On mobilise quatre véhicule et seize stagiaires, encadrés par cinq formateurs", explique le lieutenant Cédric Mercier, chef du centre de secours des Pieux et conseiller technique départemental "Feux de forêt" pour les pompiers de la Manche. Le scenario : deux départs de feux simultanés dans la lande de Lessay.

Le principal risque ? "Les résineux"

"Allez, on avance, on avance, allez, allez". Un petit groupe s'active en lisière de la forêt. Premier réflexe : analyser la zone pour savoir ce qu'il faut défendre. Notamment s'il y a des maisons, un camping à proximité. Les soldats du feu doivent en conséquence organiser les renforts. "Il y a des délais de route, la gestion de l'eau", confie le conseiller technique. Le lieu de l'exercice n'est pas choisi au hasard : la lande de Lessay et ses centaines d'hectares de pins et de lande. "C'est un lieu qui concentre plusieurs risques. Le principal, c'est les résineux. C'est un arbre qui prend bien. Le risque touristique est important aussi, car on a beaucoup de promeneurs à pied", note le lieutenant Ludovic Le Gay, chef du centre de secours de Lessay.

Parmi les points sensibles du département : la lande de Lessay, et ses centaines d'hectares de pins © Radio France - Pierre Coquelin

"Il faut se rassurer : le centre de traitement de l'alerte a les moyens de vous localiser grâce à votre portable. On peut aussi identifier l'étendue et ce qui brûle via une photo. Ce qui permet d'intervenir avec les bons moyens", précise le lieutenant Le Gay.

L'été 2022 est venu rappeler que la Manche n'est pas à l'abri des feux de végétation, avec notamment l'impressionnant incendie de Vauville dans la Hague à la mi-juillet, qui a ravagé près de 40 hectares. "C'est la première fois qu'un avion bombardier d'eau est intervenu pour larguer dans la lande. C'est les premières alertes des saisons qui s'annoncent. Le réchauffement climatique remonte de plus en plus. Il est important de se préparer. Ces stages sont surtout axés sur la sécurité de nos personnels", ajoute le lieutenant Mercier.

Les pompiers évoluent dans un milieu naturel parfois difficile d'accès © Radio France - Pierre Coquelin

Sensibiliser les agriculteurs

La Manche est le département le moins boisé de France (5% du territoire). Mais ça ne veut pas dire un territoire sans risques. "Dans le sud du département, vous avez essentiellement des feux de récoltes qui peuvent partir rapidement en sous-bois. Dans le centre-Manche, on des forêts de résineux, comme à Lessay ou Pirou. Et sur la côte et le nord-Cotentin, beaucoup de landages très exposés au facteur vent. Et puis il y a de plus en plus de touristes, des campings à protéger notamment", explique le conseiller technique.

Lors de l'été 2022, les pompiers de la Manche sont intervenus une petite dizaine de fois hors du département pour aider leurs collègues © Radio France - Pierre Coquelin

Face au risque de sécheresse et de feux, le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Manche renforce sa formation de ses cadres, pour les chefs de groupe. 150 à 200 soldats du feu manchois sont formés à cette spécialité "Feux de forêts". Pour s'engager, il faut "avoir l'envie", précise le chef de centre des Pieux, et "être robuste physiquement (savoir évoluer dans de la végétation dense, parfois sur un terrain escarpé, et face à un feu, la température peut vitre atteindre les 100 degrés avec le casque et la tenue de feu) ; être pragmatique, et avoir beaucoup d'humilité", résume Cédric Mercier.

Les pompiers travaillent aussi avec les autres services comme le syndicat mixte du Smel (Synergie mer et littoral) et les agriculteurs du territoire. "C'est souvent les premiers sur place. On les encourage à travailler avec des tonnes à eau et des déchaumeuses pour endiguer le feu rapidement", souligne le lieutenant Mercier.

Interventions hors du département

Un lutte qui se fait dans le département, mais aussi au-delà : un système de solidarité a joué à plein lors de l'été 2022. Ainsi, les pompiers de la Manche sont venus apporter leur soutien aussi bien humain que matériel dans la lutte contre une petite dizaine d'incendies importants dans le sud-ouest (comme Landiras) et en Bretagne (monts d'Arrée, forêt de Brocéliande). En 2022, 72.000 hectares dont 60.000 de forêts sont partis en fumée en France.

Le lieutenant Cédric Mercier est conseiller technique "Feux de forêts" auprès du Sdis de la Manche © Radio France - Pierre Coquelin

