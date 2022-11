En faisant le tour du monde, Dimitri, un Biscarrossais hémiplégique, dépasse son handicap

Ce vendredi 4 novembre 2022, il part direction le Guatemala. Après un AVC à la naissance, Dimitri Pilon est devenu hémiplégique et souffre de troubles cognitifs. Pour surpasser son handicap, ce Biscarrossais d'origine parcourt le globe depuis ses 18 ans. "Mes parents m'ont offert un voyage au Tibet et au Népal, et je me suis rendu compte là-bas que les personnes handicapées étaient la risée du pays. Au Népal les gens n'ont pas assez d'argent pour s'acheter un fauteuil roulant et il n'y a personne pour les aider."

Ce gestionnaire à l 'institut national d'histoire de l'art parcourt depuis le monde dès qu'il a du temps libre. À 36 ans, il a déjà parcouru 110 pays du globe, sur les 197 reconnus par l'ONU. "J'ai même rencontré ma femme à Hong-Kong dans une auberge de jeunesse en 2017. Elle était le lit au dessus de moi. Il y a des rencontres comme ça qui sont incroyables. On est mariés depuis deux ans.", raconte le globe-trotter.

Le Guatemala tout seul

Il peut s'envoler avec sa femme, un ami, ou tout seul. Personne ne l'accompagne par exemple pour ce voyage au Guatemala ce vendredi. "C'est ce qui me permet de surpasser mon handicap. Dans la société actuelle, ce n'est pas évident et surtout dans le monde professionnel d'avoir un handicap physique et cérébral." Et chaque mois, pour financer ses voyages, il met de l'argent de côté. Plusieurs centaines d'euro ce qui représente près d'un tiers de son salaire.

Dimitri Pilon tient un blog pour raconter ses aventures à travers le monde. Il a également raconté sa vie dans un livre intitulé "Voyage au cœur des hémisphères" aux éditions JDH, toujours en vente.