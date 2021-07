En fédérales de rugby, les clubs périgourdins connaissent leurs adversaires

la Fédération française de rugby a dévoilé la composition des poules fédérales pour la saison 2021-2022.

En Fédérale 1, le CA Périgueux figure dans la poule 1, celle du nord et du nord-ouest, face à Beauvais, Chartres, Floirac, Marcq-en-Barœul, Rennes, Arcachon, Drancy, Saint-Denis, Langon, Niort et Limoges.

En Fédérale 2, beaucoup de derbys avec Sarlat, Belvès et Bergerac dans la poule 8, en compagnie de Saint-Junien, Saint-Yrieix, Malemort, Isle, Causse Vézère, Rochefort, Surgères, Tulle et Barbezieux/Jonzac.

En Fédérale 3, Nontron figure seul dans la poule 14 avec de Figeac, Saint-Simon, Saint-Cernin, Riom, Uzerche, Decazeville, Lacapelle-Marival, Argentat et Ussel. Vergt et St Astier/Neuvic sont dans la poule 15 en compagnie de Mérignac, Léognan, Pessac, Gradignan, Puilboreau, Blaye, Sainte-Foy-la-Grande et Castillon-la-Bataille