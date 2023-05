Sauvetage aquatique : à Poitiers, "Action Sauvetage" a développé sa filière de formation des nageurs

Ce mardi 23 mai, c'est une journée spéciale consacrée aux sauveteurs sur France Bleu . À cette occasion, France Bleu Poitou vous propose un coup de projecteur sur l'association " Action sauvetage ". À Poitiers, cette association rassemble 1.200 licenciés qui pratiquent le secourisme et le sauvetage aquatique.

Ce lundi 22 mai, quand nous les contactons, le club de sauvetage de Poitiers rentre d'un gros stage de week-end en bord de mer pour une cinquantaine de ses licenciés. Ces licenciés sont souvent pris en charge très jeune, comme l'explique Mathieu Lacroix, l'un des fondateurs de l'assocation "Action sauvetage" et aussi Directeur Technique National de la fédération française de sauvetage et de secourisme :"Ceux qui font du sauvetage sportif, souvent, sont des nageurs, on les prend aussi à l'école de sauvetage à partir de six ans, d'ailleurs, on a toute une filière puisqu'on apprend l'aisance aquatique et à ne pas se noyer à partir de 5 ans, après, on peut leur apprendre à nager, et après apprendre à sauver." Les vidéos de ce week-end de formation ont été postées par Action Sauvetage Poitiers sur Facebook.

Un appel aux candidats pour la surveillance des plages

L'association travaille avec de nombreux partenaires dans la Vienne : "On a beaucoup de projets avec l'aquascope au Futuroscope, avec le Center Parcs, on a beaucoup de piscines sur Grand Poitiers, Grand Châtellerault, et on a besoin de personnel pour surveiller les baignades et les piscines." Au-delà du Poitou, le directeur technique nationale de la Fédération française de sauvetage et de secourisme porte aussi son regard vers le littoral et lance un appel pour les années qui viennent :"En France, il manque plusieurs milliers de sauveteurs pour les plages. Avec les JO qui vont arriver à Paris en 2024, on va avoir des besoins très forts, puisque les CRS vont se retirer de la surveillance des plages. Donc, on invite tous ceux qui sont intéressés pour venir se former : passer le brevet, c'est accessible même à des sportifs qui ont un niveau moyen en natation, et il y a des besoins pour l'été ou à l'année, c'est une filière qui recrute."