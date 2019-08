En Franche-Comté, le don du sang ne prend pas de vacances

La semaine du 15 août est une période de vaches maigres pour l'Etablissement Français du Sang: déjà l'été n'est pas une saison très propice, mais en plus quand arrive un jour férié, les réserves sont sérieusement en baisse. L'EFS lance donc un appel à la mobilisation des donneurs.

Besançon, France

La semaine du 15 août s’annonce délicate pour l’Etablissement Français du Sang. Les réserves de sang, déjà affaiblies par le creux de fréquentation de l’été, sont encore fragilisées par le jour férié de ce jeudi. A Besançon , cela représente 20% de dons en moins, soit un déficit d'environ 200 donneurs sur la semaine. Ajoutez à cela le traditionnel creux de l'été, et la canicule qui n'a pas poussé les donneurs à se déplacer, les réserves commencent à s'affaiblir.

L'EFS sollicite donc les donneurs, car les produits sanguins ont une courte durée de vie. 5 jours seulement pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges, c’est donc tous les jours, qu’il faut des dons pour sauver des vies. L'appel s'adresse aux donneurs réguliers, mais l'EFS recherche en permanence de nouveaux donneurs. "Notre objectif est d'avoir au moins 10 à 12% de nouveaux donneurs chaque année", explique le Dr Pierre-Yves Meiller, médecin-préleveur à l'EFS à Besançon, "mais c'est assez difficile, il y a l'appréhension de l'aiguille, et les gens disent qu'il n'ont pas le temps".

45 minutes pour un geste citoyen et solidaire

Sachez qu'un don du sang prend au maximum 45 mn, collation comprise, et que ce geste citoyen et solidaire vaut bien une toute petite piqûre. L'EFS espère mobiliser assez de donneurs pour compenser le jour férié du 15 août. Vous pouvez donner votre sang du lundi au vendredi (sauf ce jeudi) à la maison du don de Besançon, à proximité du CHU, de 8h30 à 17h, et le samedi matin de 8h30 à midi.

Des collectes sont également organisées:

mardi 13 août, à PONT-DE-ROIDE, Halle polyvalente, 2 rue des Acacias de 16h à 19h30

mardi 13 août, à NOIDANS-LE-FERROUX, salle des Fêtes, rue du Centre de 16h30 à 19h30

mercredi 14 août, à BOLANDOZ, à la Mairie de 16h à 19h30

mercredi 14 août, à ORCHAMPS-VENNES, salle de l'Amitié, route de Longemaison de 16h à 19h15

mercredi 14 août, à SAINT-CLAUDE, salle des Fêtes, rue Rosset de 16h à 19h30

vendredi 16 août, à LUXEUIL-LES-BAINS, salle Labiénus, 23 avenue Labiénus de 16h à 19h30

samedi 17 août, à COISEVAUX, salle des Fêtes, rue du moulin de 8h30 à 12h30

Tous les lieux de don du sang sont à retrouver sur le site de l'EFS ou en téléchargeant l'application "Don de Sang".