En gare de Colmar : des produits locaux à la descente du train, tous les vendredis soirs

Des produits 100% locaux à la descente du train, c'est désormais possible tous les vendredi entre 17h et 19 heures à la gare de Colmar. La "Ruche qui dit oui !" vient de lancer le principe il y a trois semaines, en partenariat avec la SNCF.Vous commandez jusqu'au mercredi soir sur internet et vous récupérez vos produits le vendredi soir.

Favoriser le 100% local et les circuits courts

Ce principe s'adresse aux personnes qui prennent le train, qui sont pressés et qui arrivent en gare de Colmar dans ce créneau horaire, mais aussi aux habitants du secteur de Colmar. Les producteurs locaux sont également présents pour échanger avec les consommateurs.

Cédric Markgraf le responsable de la Ruche souligne l'importance de favoriser les circuits courts et les producteurs locaux Copier

Des produits locaux sont proposés aux consomateurs © Radio France - Guillaume Chhum

Les producteurs sont sur place pour rencontrer les consomateurs © Radio France - Guillaume Chhum

Une vingtaine de producteurs locaux ont répondu à l'appel. Il y a des fruits et légumes, de la viande, du fromage, des laitages, de la soupe, de la bière, du pain. Pour l'instant une vingtaine de personnes viennent tous les vendredis soir récupérer leurs commandes.

Les légumes poussent dans le quartier des maraichers de Colmar, à 500 mètres de la gare. Les laitages viennent d'Orbey. Nous favorisons les circuits courts," Cédric Markgraf, le responsable de la Ruche de Colmar Nord