En Gironde, il faut un peu plus de 80 jours pour repasser son permis après un échec

Le ministère de l'Intérieur a publié ses chiffres sur les délais pour repasser le permis de conduire : 63 jours en moyenne dans notre pays. En Gironde, c'est plus de 80. Le délai était de 118 jours en 2013 !

On met moins de temps pour repasser son permis de conduire. C'est le constat qu'on peut faire après les chiffres dévoilés par le ministère de l'Intérieur. Après un premier échec, un candidat doit en moyenne attendre 63 jours avant de pouvoir repasser l'épreuve de conduite. C'était 90 jours en 2014, année de la réforme du célèbre bout de carton rose. Une réforme qui semble donc porter ses fruits. parmi les mesures mises en avant pour expliquer cette baisse : l'épreuve du code confiée à des acteurs extérieurs comme La Poste, ce qui permet aux inspecteurs de passer plus de monde à la conduite.

Priorité aux premières tentatives

En Gironde, là aussi, le délai a chute vitesse grand V depuis la réforme : on est passé de 118 jours en 2013 à un peu plus de 80 aujourd'hui. Une moyenne qu'il faut cependant pondérer selon Damien, de l'auto-école Autotem à Bordeaux : "Quelqu'un qui s'inscrit chez nous et qui passe son permis pour la première fois sera toujours prioritaire. On ne peut pas se permettre de lui dire qu'on n'a pas de place et qu'il faut attendre. Tout va dépendre du nombre de places qu'on nous donne tous les mois, par rapport aux élèves qu'on doit présenter et à un moment, il faut aussi qu'on présente nos élèves qui on loupé l'épreuve une première fois. On peut aller d'un délai raisonnable de 2 mois à 6 mois, car ça bouchonne".

"ça peut aller d'un délai raisonnable de 2 mois à 6 mois" - Damien, de chez Autotem à Bordeaux Partager le son sur : Copier

Bref, il y a tout intérêt à réussir du premier coup. Mais là encore, les candidats girondins font un peu moins bien que la moyenne nationale : 53% obtiennent le précieux sésame dès la première tentative. C'est 2 points de moins qu'il y a 3 ans. Au niveau national, 60% des candidats décrochent leur permis du premier coup.