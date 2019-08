Face à la diminution de ses réserves, l'Établissement français du sang lance un appel aux dons en Gironde

L'Établissement français du sang tire la sonnette d'alarme : ses réserves en hémoglobine sont en diminution depuis la canicule et cela risque de s'aggraver avec la semaine du 15 août. En Gironde, plusieurs centres de collecte accueillent les donneurs pour rétablir les stocks.

"Le don du sang, c'est urgent !" Le slogan de l’Établissement français du sang (EFS) est clair : les réserves en hémoglobine sont en baisse. Un phénomène habituel pendant l'été mais qui s'est accéléré avec la canicule et qui risque de s'aggraver avec la semaine du 15 août.

Les réserves de sang diminuent

Allongé sur un fauteuil avec une aiguille au creux du bras, Sylvain, un donneur mensuel, est allé au centre de collecte en face de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux : "Je suis venu au pied levé avant de partir en vacances. J'avais vu des affichages comme quoi il manquait, et voilà, je donne mon sang."

Le don du sang c'est dix minutes" - Docteur Fabien Lassurguere, responsable des prélèvements de la Nouvelle-Aquitaine.

Un réflexe qui n'est pas suivi par beaucoup de monde. 4% seulement des personnes pouvant donner, passent à l'acte. Pourtant le manque est là. En temps normal, il faut à la région Nouvelle-Aquitaine entre 850 et 1 000 dons par jour pour répondre à la demande. Or, il n'y en a que 750 à 800 actuellement.

Des vies sont en jeu

L'urgence des dons est un enjeu de taille car aucun produit à ce jour n'est capable de remplacer l'hémoglobine. "C'est un produit unique, précieux, dont on a besoin tous les jours. Donc il faut expliquer aux gens que le don du sang c'est dix minutes et il faut savoir passer cette peur de l'aiguille", insiste le Docteur Fabien Lassurguere, responsable des prélèvements de la Nouvelle-Aquitaine.

Contrairement au don de plasma ou de plaquette, le don du sang ne nécessite pas de prise de rendez-vous. Les hommes peuvent le faire six fois par an, et les femmes quatre. Pour savoir où vous pouvez donner votre sang, rendez-vous sur www.dondesang.efs.sante.fr.