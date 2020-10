Gironde : 1 000 euros pour les agents du Département chargés de l'autonomie et de la protection de l'enfance

Jean-Luc Gleyze a confirmé, ce mardi 6 octobre, le versement d'une prime de 1 000 euros pour les personnels du Département qui gèrent l'autonomie et la protection de l'enfance. Le président du Département de la Gironde a aussi affirmé son souhait de mieux identifier et aider les aidants de Gironde.

Ils ont été très sollicités pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Les personnels du Département de la Gironde qui gèrent l'autonomie et la protection de l'enfance recevront bien une prime de 1 000 euros, a confirmé leur patron, le président Jean-Luc Gleyze, invité de France Bleu Gironde, ce mardi 6 octobre. "Nous attendions que l'État se positionne et nous accompagne un peu. L'Etat nous accorde 2,4 millions pour payer ces primes Covid, le Département doit débourser 5 millions. Donc, il fallait quand même qu'il y ait un geste de l'Etat. Nous l'avions sollicité, il a répondu. Donc désormais, nous pouvons payer cette prime". Des domaines gérées par le conseil départemental, et des personnels "parfois un peu invisibles, pas souvent valorisées". "Nous allons faire évoluer aussi la tarification pour reconnaître les compétences de ces métiers", promet-il.

Réécouter l'interview de Jean-Luc Gleyze sur France Bleu Gironde, ce mardi 6 octobre. Copier

Moins 100 milliards d'euros de budget

Les dépenses supplémentaires et le manque de recettes liées à la crise de la Covid-19 ont créé un différentiel de 100 millions d'euros d'ici à la fin 2020 dans le budget du Département. "Par exemple les masques, 8 millions d'euros. Les services d'aide à domicile que nous avons maintenus à flot pendant la période du confinement, 6 millions d'euros. Plus 10 millions d'euros d'augmentation du RSA", énumère Jean-Luc Gleyze. Sur les masques destinés aux collégiens girondins, le président du département relève un faible soutien de l'État. "C'est à peu près un quart du prix des masques qui nous a été remboursé. Et à la rentrée, nous les avons fournis nous-mêmes spontanément pour faire en sorte que tous les enfants puissent accéder au collège".

La préfète a pris ses responsabilités, elle fait des choix

La Covid-19 pose aussi des problèmes plus immédiats, alors que le département est en vigilance renforcée, ce qui a engendré un certain nombre de restrictions. "La préfète a pris ses responsabilités, elle fait des choix", constate Jean-Luc Gleyze, là où Pierre Hurmic avait dénoncé des mesures "brutales". "Je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de concerter en amont le plus possible, parce que c'est une manière aussi de faciliter l'appropriation de la décision", souligne le président du Département.

Candidat à sa succession en 2021

Jean-Luc Gleyze veut aussi s'investir davantage pour les aidants, dont c'est la journée nationale, ce 6 octobre. Ils seraient environ 11 millions en France à s'occuper d'une personne vulnérable. En Gironde, "notre sujet, c'est d'essayer de les informer, de les repérer, de pouvoir les accompagner", souhaite Jean-Luc Gleyze. "Il faut impérativement prendre soin d'eux, parce qu'ils doivent tenir dans le temps. Et c'est souvent beaucoup d'engagement physique et beaucoup d'engagement psychologique".

Il a aussi confirmé être candidat à sa succession pour les élections départementales de mars 2021. "Je serai partant pour mener un collectif. Parce que nous avons fait un certain nombre de choses en six années, mais il en reste encore. Je suis preneur pour, avec une équipe, aller plus loin pour la Gironde et les Girondins".