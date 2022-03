En Gironde, les ostréiculteurs organisent une collecte en soutien aux Ukrainiens

Ce week-end, les ostréiculteurs du Bassin d’Arcachon, du Médoc et d’Hossegor organisent une collecte de fonds en soutien à l'Ukraine. 1 euro sera versé à l’association Médecins du Monde pour chaque douzaine d'huîtres achetée.

Les ostréiculteurs du Bassin d'Arcachon, du Médoc et d'Hossegor organisent une collecte de fonds en soutien à l'Ukraine. "Les ventes d’huîtres du samedi 26 mars et du dimanche 27 mars seront dédiées à cette action caritative" expliquent-ils dans un communiqué. Pour chaque douzaine d’huîtres achetée 1€ sera reversé par les ostréiculteurs à l’association Médecins du Monde, qui intervient en Ukraine. Les achats peuvent se faire sur les marchés, à la cabane ou dans les dégustations. Les ostréiculteurs "désirent modestement participer à cet élan de générosité via cette campagne caritative".