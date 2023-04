En Gironde, tout un village se mobilise pour restaurer une maison, un couple s'y installe

Alexis et Marine, 24 et 25 ans, sont en train d'emménager à Tayac, dans une maison entièrement rénovée.

Quand tout un village se mobilise pour restaurer une maison et attirer de nouveaux habitants. Depuis ce samedi 1er avril, la commune de Tayac en Gironde, près de Saint-Emilion compte 134 habitants car un jeune couple est en train d'emménager. Cette maison achetée par la mairie, a été entièrement restaurée. C'est l'aboutissement de deux ans de travaux, à raison d'environ une fois par semaine par une quarantaine de bénévoles qui se sont relayés : élus, voisins, famille du maire, etc.

"Moi j'ai fait tout une partie plomberie, puis j'ai refait toute l'électricité", décrit Marcel retraité. "Moi j'ai géré le terrassement, l'assainissement, j'ai aussi fait des travaux à l'intérieur comme dans la salle de bain", rajoute Alex, fils du maire de la commune. Sa mère, Christelle a fait "surtout du ménage, du nettoyage, mais aussi les repas ! C'est un moment rassembleur, une petite pause pour pouvoir bien repartir", sourit-elle. C'est peut être là le secret de ces travaux bénévoles, "c'est des moments conviviaux, on est content de le faire, et ça fait évoluer la commune donc c'est bien", se réjouit un autre Tayacais.

"Ce genre de source de revenu nous manque"

A l'origine de ce projet de restauration, le maire de Tayac Eric Barret est fier du succès de son projet, de l'implication des bénévoles. "C'est unique je pense mais ici on fonctionne comme ça ! On avait une très bonne équipe. chacun arrive et amène son matériel. Vous imaginez que pour refaire la toiture il a fallu des grues, des nacelles par exemple. On avait à peu près tous les corps de métiers."

Le loyer du couple qui vient de s'installer s'élève à 670 euros par mois, pour une maison de 90 mètres carré. Ce loyer sera donc versé à la commune, et ce n'est pas négligeable : "Ce genre de source de revenu nous manque, on a absolument rien de la part des dotations de l'Etat qui diminuent d'année en année, c'est donc vraiment intéressant pour nous", poursuit Eric Barret.

Le logement ravit les heureux premiers locataires Alexis et Marine, 24 et 25 ans : "La cuisine est très grande pour une location, il y a une petite cour avec un barbecue en cheminée extérieure. On est sous le charme, c'est une maison typique qui ressemble à celles de Saint-Emilion qui ont sûrement le même âge, donc commencer notre vie là dedans c'est le mieux." Le couple dit pourquoi pas s'engager dans le futur à aider à la commune dans son développement, comme le font les autres. Et deux habitants supplémentaires à Tayac, c'est précieux : "on peut espérer qu'il y ait des enfants à l'avenir" , conclut en souriant le maire qui a déjà d'autres idées de bâtiments à restaurer.