En grève, les pompiers d'Epagny désertent la caserne pendant une heure

Le ton se durci entre les pompiers et la direction du Sdis de Haute-Savoie. Selon la CFDT, cette dernière aurait menacé des pompiers de sanctions disciplinaires s'ils n'enlevaient pas les banderoles "En grève" des camions. Ce qui a poussé ceux de la caserne d'Epagny à quitter le travail.

Epagny, France

La colère des pompiers monte d'un cran en Haute-Savoie. Ce lundi après-midi, les 16 pompiers de la caserne d'Epagny ont quitté leur poste entre 14h30 et 15h30. Il n'y avait plus personne pour assurer les secours pendant une heure.

"Les pompiers sont partis du centre de secours, puisque aucune réquisition n'avait été faite", explique Jacques Donzel Gargand, représentant de la CFDT au service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Savoie. "Jusqu'à présent par conscience professionnelle, on se déclarait gréviste, mais on restait au travail. Mais comme la direction ne nous écoute pas, nous allons vraiment faire valoir notre droit de grève."

Des pompiers menacés de sanctions disciplinaires

Avec cette action, les pompiers d'Epagny ont voulu protester contre les menaces dont auraient été victimes leurs collègues du centre de secours de Thonons-les-Bains. Selon la CFDT, la direction les aurait menacés de sanctions disciplinaires s'ils refusaient d'enlever les banderoles "En grève" des véhicules et des grilles de la caserne.

"Dans une note, le directeur nous a dit que ça mettait à mal l'image du service public", poursuit Jacques Donzel Gargand. "Sauf que les gars n'ont rien fait de mal. Ils portent des brassards et accrochent des banderoles justement parce que ce service public est malmené par les pouvoirs publics, et ce sont les citoyens qui vont en subir les conséquences."

Selon le syndicat, environ 80% des effectifs de pompiers professionnels de Haute-Savoie seraient en grève, soit 544 sur 680. Des grévistes qui demandent plus de recrutements. Selon la CFDT, il manque du monde pour assurer les secours, et il n'est pas rare de voir seulement quatre pompiers partir sur une intervention qui en nécessiterait six.