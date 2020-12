En Haute-Garonne, le préfet assure que la nuit de la Saint-Sylvestre sera "particulièrement" surveillée

Alors que nous entrons dans la deuxième phase du déconfinement ce mardi 15 décembre, un couvre-feu va être instauré entre 20h et 6h. Le préfet de Haute-Garonne et d'Occitanie insiste sur la responsabilité de chacun à respecter les règles et sur la mobilisation des autorités à les faire respecter.

A partir de ce mardi 15 décembre à minuit, les règles du confinement changent. L'attestation de déplacement dérogatoire en journée laisse place à une attestation obligatoire à partir de 20 heures pour des raisons expressément listées : les déplacements ne sont autorisés qu'entre le travail et le domicile, pour raisons de santé, pour motif familial impérieux ou liés à des missions d'intérêt général, ou enfin pour sortir un animal de compagnie. La promenade et l'activité physique n'entrent pas dans cette liste. Les autorités assurent que l'attestation nécessaire pour sortir pendant le couvre-feu est téléchargeable dès ce lundi.

L'objectif est d'éviter le maximum de déplacements. Le 31 décembre vous devrez être chez vous dès 20 heures - Etienne Guyot, le préfet d'Occitanie.

"Dans la journée, vous pouvez vous rencontrer comme vous voulez mais le soir, il faut éviter de se rencontrer. Nous sommes dans une période festive. Il faut donc faire très attention. L'objectif, c'est d'éviter le maximum de déplacements", détaille le préfet de Haute-Garonne et d'Occitanie, Etienne Guyot.

Des contrôles renforcés le soir du 31 décembre

"Le 24 décembre, il y aura une exception, poursuit le préfet de région. Mais, le 31 décembre, dès 20h : vous devez être chez vous." A la question du dispositif de sécurité qui sera déployé pour faire respecter le couvre-feu le soir de la Saint-Sylvestre, Etienne Guyot n'en dit pas plus "à ce stade". Il garantit toutefois la mobilisation des forces de sécurité en zone police et en zone gendarmerie et rappelle que le 31 décembre est chaque année "une nuit particulière". "Il y a d'abord une question sanitaire", précise encore le représentant de l'Etat, ce qui implique pour lui que "les gens doivent prendre leurs responsabilités".

Etienne Guyot, le préfet de Haute-Garonne, assure que les forces de l'ordre seront mobilisées pour faire respecter le couvre-feu le soir de la Saint-Sylvestre. Copier

Il y a eu plus de 100.000 contrôles pendant les dernières semaines de confinement en Haute-Garonne et ces contrôles "fonctionnent", assure encore le préfet de région, qui insiste sur l'importance de continuer à respecter les gestes barrière. "Porter le masque chez soi n'est pas une absurdité. Il faut être très attentif aux autres et d'abord aux plus proches." "On a toujours une forte pression sur le milieu hospitalier, conclut-il Etienne Guoyt. On va vivre pendant un certain temps encore avec ce virus."