En Haute-Garonne, les clubs de sport amateurs rassurent les parents avant la rentrée

La rentrée s'annonce compliquée aussi pour les clubs sportifs amateurs. Le risque : que les parents ne réinscrivent pas leurs enfants, après cette dernière saison tronquée et la peur d'une reprise de l'épidémie de coronavirus. Les clubs de sport mettent donc en place des mesures sanitaires et financières pour les faire revenir.

Du gel, des sens de circulation et du nettoyage très régulier

A l'Etoile gymnique de Colomiers (Haute-Garonne), il n'y aura pas de grands changements sur le cours de gymnastique en lui-même, assure Nicolas Munariz, bénévole dans ce club qui regroupe 1.400 licenciés. Mais un protocole sanitaire a été mis en place, décidé par la fédération de gymnastique. Plus question pour les parents de rentrer dans le gymnase pour accompagner leurs enfants, et ces derniers devront venir déjà en tenue. "Des sens de circulation ont été mis en place, des portes réservées aux entrées et des portes réservées aux sorties", ajoute Nicolas Munariz, "pour limiter les croisements entre les personnes". Chaque gymnaste devra également s'inscrire sur un cahier avant chaque entrainement "pour savoir exactement qui était présent à quelle heure" au cas où un cas de Covid serait détecté.

Je rêverai d'avoir les 400 licenciés de l'an dernier mais je ne me fais pas trop d'illusions - Yann Beaufils, président du Toulouse judo

Des mesures financières incitatives

Au Toulouse judo, on a plutôt misé sur des mesures financières pour inciter les parents à réinscrire leurs enfants après cette saison jamais terminée. "On va proposer un tarif préférentiel à tous les anciens adhérents", explique Yann Beaufils, le président du club, qui "rêverait de voir revenir les 400 licenciés de l'an dernier". "On sait qu'il faut rassurer les parents", ajoute-t-il. Le pire scénario est donc imaginé. Un paiement en trois fois sera proposé, si jamais la saison devait encore s'arrêter. "Et dans ce cas-là, certains chèques ne seront pas encaissés."