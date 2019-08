En Haute-Garonne, les vacances sont sous surveillance

Toulouse, France

L'opération interministérielle vacances est destinée à renforcer le contrôle des activités touristiques et estivales, affirme la préfecture de Haute-Garonne. Depuis début juin, les services et jusqu'au 15 septembre, les agents sillonnent donc le département pour opérer des contrôles qualité sur les différents lieux (restaurants, centres de loisirs, parcs ...) plus fréquentés pendant cette période estivale, quand on sait que le tourisme représente la deuxième activité économique en Haute-Garonne.

Deux fermetures de boulangeries

Cette année, la préfecture prévient que les services sont renforcés dans trois domaines identifiés comme étant prioritaires :

l'hébergement de vacances et l'offre en ligne

les activités et produits liés au bien-être, à la détente et aux loisirs

les services de restauration dans les zones à forte densité touristique

La direction départementale de la cohésion sociale, elle, assure le contrôle et l'évaluation des accueils collectifs de mineurs tels que les centres de loisirs et les colonies de vacances. Sur la période 2018/2019, 2.950 accueils, toutes catégories confondues, se sont déroulés en Haute-Garonne. 70 contrôles sont programmés durant cet été.

La direction départementale de la protection des populations, elle, a organisé 280 contrôles et inspections depuis le 1er juin et réalisé 85 avertissements, 10 mises en demeure / injonctions, 23 procès-verbaux et deux fermetures d'établissements qui concernaient des boulangeries.