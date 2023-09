La fin du réseau téléphonique cuivre programmée dans plusieurs communes en Haute-Garonne

"Je fais du porte-à-porte pour informer les habitants", raconte Jean-Pierre Cazelles, le maire de la commune de Salvetat-Lauragais près de Caraman, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Toulouse (Haute-Garonne) . La société française de télécommunications Orange veut déployer la fibre dans toute la France d'ici 2030. Pour cela, elle va supprimer son réseau cuivre. Trois communes sont concernées dès 2025 en Haute-Garonne.

ⓘ Publicité

Jean Pierre Cazelles, maire de la Salvetat-Lauragais, est heureux d'être la première commune sélectionnée par Orange © Radio France - Nina Valette

L'ADSL insuffisante pour connecter plusieurs appareils

Le réseau cuivre est la propriété de l'opérateur historique Orange qui couvre 100% du territoire français. Les sept prochaines années, l'entreprise va diviser la France en "sept lots". Chaque lot, correspondra à une date de fin du réseau d'une cinquantaine d'années.

En Occitanie, les communes de Venerque, Albiac et Salvetat-Lauragais sont les premières à passer au "100% fibre". Les habitants de ces trois communes en Haute-Garonne, vont devoir s'équiper avant le 31 janvier 2025. "C'était un non-sens économique et écologique", explique Laurence Lang, directrice collectivités chez Orange en Haute-Garonne. L'entreprise ajoute dans un communiqué de presse que "le réseau fibre est trois fois moins énergivore que le cuivre". Mais pour la directrice d'Orange dans la région toulousaine, ce n'est pas le seul argument valable. "Depuis le Covid, les besoins et les habitudes ont évolué. L'ADSL ne peut plus servir dans certains foyers où il y a huit à dix appareils connectés". .

Orange qui comptait 19,6 millions de lignes téléphoniques fixes actives en 2021, souhaite supprimer l'intégralité de ces lignes fixes d'ici 2030. Entre 2021 et 2022, l'entreprise observe une baisse de 18% du nombre de lignes.