En Haute-Gironde, c'est le début de la fin du ramassage des déchets en porte-à-porte

C'est une révolution dans la vie quotidienne de nombreux Girondins. Depuis ce dimanche 1er octobre, à Tauriac, les ordures ménagères ne sont plus ramassées en porte-à-porte. Les 1.300 habitants de cette commune de Haute-Gironde doivent déposer eux-mêmes leurs déchets dans des points de collecte collectifs.

La fin du ramassage à domicile constitue la disposition phare du plan Néo Smicval voté en septembre 2022 par le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers (du Libournais-Haute-Gironde). Après Tauriac, la réforme s'appliquera ensuite aux communes de Saint-Laurent-d’Arce (9 octobre), Bourg-sur-Gironde et Prignac-et-Marcamps (16 octobre), Saint-Gervais (23 octobre) et St-André-de-Cubzac (30 octobre).

Calendrier prévu par le Smicval - Crédit visuel : Smicval

"Ma crainte ce sont les dépôts sauvages d'ordures"

"Aujourd'hui, à Tauriac, petit à petit, les inquiétudes des habitants ont été levées", indique le maire Roger Taris qui dénombre une vingtaine de bacs collectifs répartis sur le territoire de sa commune. Pourtant, toutes les personnes interrogées par France Bleu Gironde lors du tournage de ce reportage témoignent qu'elles appréhendent fortement cette fin du ramassage des ordures en porte-à-porte. "Certains auront la flemme d'aller déposer leurs déchets dans les bacs et jetteront tout dans des fossés", estime Alexis, un jeune plombier chauffagiste qui qualifie la réforme "d'aberration".

L'un des voisins, René-Noël, a mesuré la distance au bac collectif le plus proche. "Il est à 3 kilomètres ! Pour moi qui suis vieux, ce n'est pas possible. Si chaque habitant doit prendre sa voiture pour aller vider une poubelle, c'est beaucoup moins écologique qu'un camion qui passe une fois par semaine."

Selon le Smicval, cette fin de la collecte à domicile vise à réduire la quantité de déchets jetés et donc d'ordures à enfouir car les coûts de traitement vont fortement augmenter à l'avenir. Une vue partagée par le maire de Tauriac Roger Taris. "L'aspect environnemental aujourd'hui est sur le devant de la scène et je pense que nous devons être les premiers acteurs au sein des communes."

"L'écologie, elle a bon dos !"

L'argument écologique ne convainc pas Francine, 75 ans. "Elle a bon dos l'écologie, ne me faites pas rire", remarque cette retraitée. La fin de la collecte des déchets, c'est un service public supplémentaire qu'on lui enlève, dit-elle. "Ça me met en colère et ça me tracasse parce que on réduit, on réduit, on réduit mais monsieur, on ne réduit pas les impôts hein." La taxe des ordures ménagères a justement été augmenté au printemps dernier dans le Grand Cubzagais qui englobe la commune de Tauriac.

Pour répondre aux nombreuses critiques , le Smicval a d'ores et déjà assuré qu'une collecte à domicile sera maintenue pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Par ailleurs, à compter de ce lundi 2 octobre et pour encore 15 jours, le ramassage des ordures en porte-à-porte va continuer pour une mise en place en douceur de la réforme.

Ni le président, ni les vice-présidents du Smicval n'étaient disponibles lors de la réalisation de ce reportage pour répondre à nos questions. Le syndicat mixte annonce toutefois une conférence de presse prévue le 17 octobre pour un premier état des lieux.

Initialement, 138 communes et 200.000 habitants de Gironde étaient concernés par la fin de la collecte à domicile mais la Communauté d'agglomération du Libournais (Cali) a finalement négocié et signé l'été dernier avec le Smicval un moratoire jusqu'en 2026 après les prochaines élections municipales.