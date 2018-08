Haute-Loire, France

À cinq jours de la rentrée, les parents qui ont des enfants handicapés sont peut-être encore dans des difficultés administratives.C'est le cas d'Ophélie Bedu, mère de Matthéo, un garçon autiste qui doit entrer au CP cette année en Haute-Loire, à Sainte-Sigolène. Elle a posté une vidéo sur Facebook qui a déjà été vue plus de 9 000 fois.

Ophélie Bedu ne savait pas qu'entre la maternelle et le primaire, il faut faire des démarches pour qu'un taxi transporte son fil à l'école. Elle s'en est occupée en rentrant de vacances mais ce mardi 28 août 2018, elle n'est pas sûre qu'il puisse faire sa rentrée le lundi 3 septembre. Elle a décidé de poster une vidéo sur Facebook, le buzz a été immédiat.

La mère de Matthéo raconte à quel point il est compliqué de s'occuper de la scolarité des enfants handicapés : "C'est un parcours du combattant, il faut être une machine de guerre pour réussir à faire quelque chose. Parfois, on se retrouve face à des portes et on ne sait pas comment les déverrouiller parce qu'on ne connaît pas tous les rouages."

"Beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers à remplir, c'est très complexe", ajoute Ophélie Bedu qui décrit les démarches administratives à mener pour les parents d'enfants handicapés. Elle est parfois démunie quand elle pense qu'il faut parfois médiatiser son cas pour que la situation se débloque : "Avoir un enfant handicapé, on ne l'a pas demandé, on ne l'a pas cherché et on ne fait rien pour nous aider".