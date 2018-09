Quel avenir pour Tavey, en Haute-Saône ? Une partie des 516 habitants de la commune s'interroge. Le maire actuel ne se représentera pas, notamment pour des raisons de santé et pour le moment aucun candidat ne s'est manifesté pour le remplacer. Un rapprochement avec la commune d'Héricourt est envisagé. Cette option a été approuvée par le conseil municipal de Tavey, ce vendredi 28 septembre 2018.

Ce rapprochement possible avec Héricourt inquiète certains habitants de Tavey. Ils craignent d'être oubliés, ou encore de voire leurs impôts augmenter. Leur maire actuel, Gérard Clément, se veut rassurant sur ce dernier point : "C'est vrai que le taux d'imposition foncier n'est pas le même. A Tavey, il est d'un peu plus de 14%, à Héricourt, il est de 24% Si nous sommes rattachés à Héricourt, nous voulons négocier un étalement de cette hausse sur 12 ans".

On risque d'avoir des impôts qui vont augmenter, et on a peur aussi d'être un peu oubliés, de ne plus être défendus - Nathalie, habitante de Tavey