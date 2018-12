En Haute-Saône, la chasse du sanglier est prolongée jusqu’au 28 février

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de Haute-Saône s’est prononcée, ce vendredi, pour la poursuite de l’intensification du prélèvement du sanglier et la prolongation de la chasse au sanglier jusqu’au 28 février 2019, au lieu de fin janvier.

Haute-Saône, France

La chasse au sanglier est prolongée d'un mois en Haute-Saône, indique la Préfecture dans un communiqué, jusqu'au 28 février 2019. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage s'est réunie ce vendredi à Vesoul. Elle a fait bilan du début de la campagne 2018-2019 et a examiné les actions complémentaires à mener pour baisser rapidement les populations de sanglier.

Davantage de laies prélevées

Fin juillet, des mesures avaient été prises pour revenir à un prélèvement de 4.500 à 5.500 sangliers par an. Selon la Préfecture, malgré un début de chasse difficile du fait de la chaleur, le niveau de prélèvement dépasse depuis mi-novembre celui de l’an dernier (304 animaux tués en plus en 2018, à la date du 7 décembre). En qualité, l’accent mis sur le prélèvement de laies de plus de 50 kg commence à porter ses fruits. Il représente désormais 15 % du prélèvement total, soit 687 laies cette année au lieu de 14 % l’an dernier sur l’ensemble de la campagne.

"Ces résultats sont atteints, explique le préfet Ziad Khoury, grâce à la mobilisation des représentants des chasseurs, et à l’augmentation des battues de décantonnement en zone non chassable; 80 battues en réserves de l’Association Communale de Chasse Agréée autorisées contre 32 l’an passé, à cette même date". Le rythme de prélèvement cette année est élevé et légèrement supérieur à celui de l’an dernier.

Un mois de chasse supplémentaire

Néanmoins il s'inscrit dans un contexte à nouveau favorable à la reproduction des sangliers (bonne fructifications forestières). Conséquence, ce niveau de prélèvement ne permettra peut-être pas d’engager la baisse significative de la population de sangliers. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage s’est donc prononcée ce vendredi, pour la poursuite de l’intensification du prélèvement avec la mobilisation renforcée des territoires et la prolongation de la chasse du sanglier jusqu’au 28 février 2019, sur tout le département de la Haute-Saône, au lieu de fin janvier.