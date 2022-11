"Ouf ! J'aurai à manger" : en Haute-Saône, les Restos du cœur attendent une hausse de 10% des bénéficiaires

Virginie (à droite) reçoit des conserves et des produits frais pour nourrir ses trois enfants et son mari. Sa famille vient de s'inscrire aux Restos du cœur

De plus en plus de Haut-Saônois font appel aux Restos du cœur. Le nombre de bénéficiaires a déjà augmenté de 13% en Haute-Saône par rapport aux années précédentes. C'est même une hausse de 25% à Vesoul. Et ce n'est pas fini. Alors que la campagne d'hiver a été lancée ce mardi 22 novembre , l'association de Coluche s'attend à une nouvelle augmentation de 10% du nombre de bénéficiaires sur tout le département. Cela s'explique, en partie, parce que le nouveau barème de l'association qui prend en compte le prix de l'énergie qui explose. Les nouveaux bénéficiaires sont des personnes qui ne parviennent plus à payer leurs factures et à acheter à manger.

Des produits de base trop chers

C'est le cas de Virginie qui vient de s'inscrire auprès des Restos du cœur de Luxeuil-les-Bains. Elle ne parvient pas à trouver un emploi d'auxiliaire de vie car elle n'a pas le permis. Son mari travaille et gagne 1.400 euros par mois, mais cela ne suffit pas à tout payer pour leur famille de cinq. "Tout ce qui est lait, tout ce qui est pâtes, ce sont des choses qu'on n'achète plus", témoigne la mère de famille.

"Même avec les allocations familiales avec trois enfants, quand tout est payé, il ne reste pas grand chose" - Virginie, bénéficiaire des Restos du cœur

Face à l'augmentation du coût de la vie, Virginie et son mari n'arrivent plus à faire face. "Pour le gaz et l'électricité, on est à 300 euros par mois, donc sur un salaire de 1.400 euros quand tout est passé, on est déjà dans le découvert", déplore la Haut-Saônoise. Pour elle, comme pour d'autres bénéficiaires, l'aide alimentaire des Restos du cœur est un soulagement. "Quand j'ai eu ma carte la semaine dernière, j'ai dit "ouf ! J'aurai à manger"", raconte Agnès, une autre nouvelle bénéficiaire.

Y aura-t-il assez de stock pour tout le monde ?

Les nouveaux arrivants ont des profils assez variés, selon Catherine Bouas-Rosalberi, la responsable des Restos du cœur de Luxeuil. Ce sont des grandes familles, mais aussi des personnes qui ont des petits salaires et des retraités. Il y aussi des propriétaire qui souffrent de l'augmentation de la taxe foncière .

Pour l'instant, la salle de stockage des Restos du cœur au sein de l'ancienne école de Luxeuil est pleine de produits. © Radio France - Clémentine Sabrié

Ces personnes seront accueillies et servies tant qu'il y aura des produits en stock, mais ce dernier diminue. "Au niveau national, on a une petite baisse", explique Catherine Bouas-Rosalberi. "Tant qu'on peut servir, on servira. Après, on servira en fonction de ce que l'on a en stock."