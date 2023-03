En Haute-Saône, un kiné à la retraite envoie du matériel médical en Syrie touchée par le séisme

Les dons partent ce mercredi midi à destination du nord de la Syrie, touchée par le séisme début février. A l'intérieur "17 palettes", sourit Nabil Al Kharfan, "du matériel médical, des prothèses, des instruments, des couches, des médicaments", décrit-il. Pour une valeur de 30.000 euros. Ce Vésulien d'origine syrienne récolte depuis plusieurs semaines le matériel médical de médecins du département qui partent à la retraite et qui en font dons.

Plusieurs tonnes de dons envoyés

Pour mener ce projet à bien, Nabil Al Kharfan a bénéficié de l'aide de la ville de Vesoul et de ses agents. Il a surtout été appuyé par l'association Alsace-Syrie. "C'est à Strasbourg que j'ai fait mes études", explique-t-il. Le Vésulien n'en est pas à son premier envoi. "Il y a trois mois déjà, j'ai envoyé du matériel médical. Vous savez il y a trente kilomètres entre le nord de la Syrie et la Turquie où il n'y a plus rien. Personne sait vraiment ce qui se passe", ajoute-t-il.

Le séisme a fait près de 46.000 morts en Turquie et au moins 6.000 morts en Syrie selon les autorités. "Il n'y a plus d'hôpitaux, de maisons, les gens ont tout perdu". D'un naturel généreux, il explique qu'il tient cela de son grand-père. "Quand j'étais petit à Damas (Syrie) et parce qu'il avait les moyens, mon grand-père remplissait sa voiture de légumes, de fruits et on allait donner aux plus démunis", se remémore Nabil Al Kharfan.

"Le camion ne suffira pas à tout envoyer mais c'est un bon début", sourit le Vésulien. Pour écouler les dons qu'il a reçus, Nabil Al Kharfan organise une vente ce samedi 1er Avril à Vesoul place Pierre-Rénet. Tous les bénéfices seront reversés à l'association Alsace-Syrie.