Cognac-la-Forêt, France

Christian Vignerie, le maire de Cognac-la-Forêt se serait bien passé de cette visite inopinée. Ce n'est que 30 minutes avant le début du spectacle de Dieudonné sur sa commune qu'il a appris la venue du polémiste très controversé. "Je me suis rendu sur les lieux avec les gendarmes pour voir si tout se passait bien et que les entrées et les sorties des véhicules puissent se faire dans de bonnes conditions" explique le maire

"A 21 heures tout le monde était reparti", le maire de Cognac-La-Forêt

"C'est la première fois que je vis un truc pareil" reconnait Christian Vignerie encore sous le coup de la surprise ce lundi matin et il n'envisage pas de porter plainte d'abord parce que le spectacle s'est passé sur un terrain privé et qu'il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. "'Il n'y a pas eu d'incident, et à 21 heures tout le monde était reparti"