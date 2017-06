En Haute-Vienne et Corrèze, la Croix-Rouge lance sa grande quête pour financer ses nombreuses missions

La Croix-Rouge française organise en ce moment et jusqu'au 18 juin sa grande collecte de fonds pour lui permettre de mener à bien ses futurs projets. Une mobilisation relayée aussi en Corrèze et en Haute-Vienne où on espère aussi en profiter pour recruter de nouveaux bénévoles.

Vous les verrez sûrement avec leur croix rouge sur le bras, les bénévoles vont faire appel à votre générosité jusqu'au 18 juin prochain, notamment dans des supermarchés de la Haute-Vienne et de la Corrèze où ils espèrent sensibiliser le plus large public. Cette grande quête annuelle contribue au fonctionnement des unités locales réparties sur tout le territoire, il y en a onze en Haute-Vienne et quatre en Corrèze.

Si en Corrèze la délégation espèregrâce à cette nouvelle collecte développer son unité qui regroupe les communes deMeyssac, Beynat et Beaulieu-sur-Dordogne, en Haute-Vienne, la Croix Rouge a un projet bien précis. "Pour les secouristes, on veut acheter un nouveau camion logistique car celui ci prend l'eau" explique la présidente départementale Sylvie Brachet.

"Nous avons une mission d'utilité publique", Romain Stef, secouriste bénévole

C'est un jeune étudiant, Romain Stef qui dirige bénévolement l'équipe des 60 secouristes de la Croix-Rouge en Haute-Vienne. " Nos missions sont multiples : nous avons mis en place cet hiver un centre d'hébergement pour les sans-abris, nous travaillons aussi avec la préfecture à la prévention sur les risques d'attentat" explique t-il. Et pour lui cette collecte c'est aussi l'occasion d'explique leurs actions au grand public. Mais l'aide sociale prodiguée aux personnes en grande difficulté est aussi primordiale. A Limoges et Brive, un accueil de jour est aussi assuré. Mais dans les deux départements on espère aussi profiter de cette grande quête pour séduire de nouveaux bénévoles.

La boutique vestiaire de l'unité de la Croix-Rouge à Limoges © Radio France - Françoise Ravanne

A la boutique vestiaire de l'unité de la Croix-Rouge à Limoges, c'est Brigitte, bénévole depuis 14 ans qui est aux manettes. "J'ai trouvé ici ce que je recherchais, l'approche des gens, le dialogue" confie t-elle. A ses côtés Mireille, elle aussi bénévole apprécie surtout de se sentir utile, elle ne s'occupe pas que du vestiaire puisqu'elle donne aussi des cours aux personnes qui ne parlent pas ou très peu français.