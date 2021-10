En Haute-Vienne, la fin du masque obligatoire à l'école primaire

Le port du masque n'est plus obligatoire à partir de ce lundi en Haute-Vienne, comme dans 79 autres départements en France. De quoi soulager aussi bien les élèves, que les parents.

Fini le masque à l'école. A partir de ce lundi, le port du masque pour les élèves devient facultatif en Haute-Vienne. Le département s'ajoute avec 12 autres départements, à la liste des endroits en France où le taux d'incidence est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants.

Le soulagement

"Moi j'en avais vraiment marre", lance Axel, élève en école primaire à Limoges. "Quand je le mets on m'entend pas très bien, en plus ça tient vraiment très chaud !"

David, un parent d'élève pense à l'avenir de ces enfants. "Ils sont tous nés dans une génération Covid. Mon fils a quasiment toujours vu des gens avec des masques. Je suis pas sûr que ce soit très bien pour l'apprentissage de la parole ou de l'élocution." Et de rajouter : "Je fais partie des optimistes. On s'est vacciné, on arrive au bout de l'épidémie ! Qu'on enlève le masque pour les enfants, c'est bien !"

Le port du masque reste cependant obligatoire pour les enseignants.