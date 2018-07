La spa de la Haute-Vienne est à flux tendu. Non seulement il y a toujours les abandons habituels de chiens et de chats comme chaque été mais cette année la situation est d'autant plus critique que l'association manque de familles pour accueillir des chatons qui arrivent en masse.

Haute-Vienne, France

Pas de vacances estivales pour le personnel et les bénévoles de la SPA de la Haute-Vienne à Couzeix. L'association doit faire face à un afflux important de chatons mais ce qui pose surtout problème cette année c'est qu'il y a beaucoup moins de familles d'accueil que l'an dernier. Car les chatons pour des questions sanitaires ne peuvent pas être accueillis au refuge tant qu'ils n'ont pas été vaccinés et la SPA a besoin de familles pour les garder temporairement.

Un afflux de chatons qui vient s'ajouter aux abandons de l'été

Pour l'instant nous arrivons à faire face explique le président de l'association Guy Donnart, même si les abandons de chiens et de chats sont toujours aussi importants que les étés précédents. "Quelquefois on retrouve des chiens dans les bois autour de la SPA ou même des paniers avec des chatons déposés devant la porte du refuge"explique Guy Donnart mais il précise que désormais les abandons se font toute l'année et pas seulement l'été.

Un toutou dans l'attente d'un maître, les adoptions se font rares l'été à l'inverse des abandons © Radio France - Françoise Ravanne

Des adoptions au ralenti l'été

Ce qui n'arrange rien c'est que les adoptions sont aussi beaucoup plus rares l'été et à la SPA de la Haute-Vienne, pour ce qui concerne les chats le printemps avait déjà été une période difficile avec seulement 160 adoptions en mai et juin dernier contre plus de 200 l'année précédente à la même période.