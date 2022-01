Haute-Vienne : la préfète reconduit l'obligation du masque à l'extérieur dans les villes

La décision n'est pas une surprise en Haute-Vienne face à la flambée de l'épidémie. Dans toutes les communes de plus de 3 500 habitants il va falloir continuer à porter le masque à l'extérieur. La préfète de la Haute-Vienne Fabienne Balussou a décidé de prolonger l'arrêté qui était déjà en cours jusqu'au 4 février. 16 communes sont concernées par cette obligation du port du masque. Mais dans le reste du département cette obligation s'applique aussi dans certaines circonstances.

Masque obligatoire dans les lieux rassemblant du public

L’arrêté impose également le port du masque sur l’ensemble du département pour toute personne âgée de plus de 11 ans et dans les circonstances suivantes : Dans tous les commerces, marchés, brocantes, braderies, vide-greniers, et dans toutes manifestations revendicatives, culturelles, sportives ou festives.

-Dans les files d’attente et sur les parcs de stationnement des commerces; A moins de 50 mètres des entrées réservées au public des crèches et autres établissements d’accueil du jeune enfant et accueils collectifs de mineurs, à moins de 50 mètres des entrées réservées au public des établissements culturels, artistiques et sportifs.

A moins de 50 mètres des entrées des établissements scolaires

Le port du masque concerne aussi les enfants à partir de 6 ans dans les cours de récréation de tous les établissements scolaires.

En Haute-Vienne le taux d'incidence était de 773 cas pour 100 000 habitants le 4 janvier