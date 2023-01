En Haute-Vienne le premier bébé de l'année est né à 1h07

Noélie et Julien sont de jeunes parents heureux. Leur premier enfant, Raphaëlle, est née ce 1er janvier à 3h56. Le bébé de 3,490 kilos se porte comme un charme dans les bras de sa maman. La jeune femme de 25 ans sort d'un accouchement d'une quinzaine d'heures et elle est fière de sa fille : "Elle était prévue pour le 1er janvier et elle arrive le 1er janvier ! C'est bien, elle commence bien dans la vie, elle est très ponctuelle cette petite".

Les jeunes parent ont un peu du mal à réaliser selon le papa, Nicolas : "Là, on est encore en train d'atterrir. On a pas fait la fête pour le 31 mais on a un peu la gueule de bois de la nuit blanche". En attendant de réaliser, Noélie et Nicolas comptent se reposer et profiter de leur fille dans les prochains jours.

Quatre naissances au CHU de Limoges ce dimanche matin

En Haute-Vienne, la première naissance a eu lieu a 1h07 à la clinique des Emailleurs de Limoges. Le nouveau-né est un petit garçon prénommé Elias. D'autres naissances ont suivi à l'hôpital mère-enfant du CHU de Limoges. Un petit garçon est né à 1h45, suivi de Raphaëlle, la fille de Noélie et Julien. Puis, une garçon de 3,220 kilos est né à 7h59. Et une fille à 10h17. Quatre bébés sont donc nés à la maternité du CHU ce 1er janvier au matin.

Pas encore de nouveau-né en revanche à l'hôpital Saint-Junien en ce début d'année.

Le dernier bébé de l'année 2022 est né à Brive le 31 décembre à 23h59

En Corrèze on a pas attendu longtemps pour une naissance. Eléonore est née à 1h24 le jour de l'an à la maternité de Tulle. Inaya, une autre fille, est née quelques heures plus tard à 11h08.

A Brive, Lyviana, une fille de 3,490 kilos est née ce 31 décembre à 23h59... Une minute avant la nouvelle année. Il a fallu attendre 12h15 pour un premier bébé brivadois en 2023. Il s'appelle Jules et pèse 2,495 kilos. Enfin, Elya, une fille est née à 15h20.