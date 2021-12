En Haute-Vienne le Secours Populaire lance sa campagne des Pères Noël Verts chez les pompiers de Limoges

Le Secours Populaire de la Haute-Vienne a lancé mercredi sa campagne des Pères Noël verts chez les pompiers de Limoges. Pour l'association qui doit faire face à de plus en plus de besoins, le lieu était tout à fait approprié car les pompiers comme le Secours populaire viennent en aide aux autres.

C'est au centre de secours Martial Mitout à Limoges que le Secours Populaire de la Haute-Vienne a choisi de lancer ce mercredi sa campagne solidaire des "Pères Noël Verts" avec la présence d'une trentaine d'enfants bénéficiaires de l'association. Un lieu qui n'est pas choisi au hasard pour Philippe Cortès bénévole au Secours populaire "Au Secours Populaire on aime aider et partager et pour les pompiers c'est la même chose".

Des familles de plus en plus nombreuses depuis la crise sanitaire

Pour Philippe Cortès c'est indéniable, il y a de plus en plus de familles dans le besoin et qu'il faut aider et pour lui "Les jeunes et les enfants souffrent quand leurs parents sont en difficulté et on a de plus en plus de familles dont le quotidien est devenu très compliqué" dit-il. Une conséquence de la crise sanitaire qui a aussi des effets sur la campagne des Pères Noël verts puisque certains évènements festifs sont annulés ou reportés. Mais l'association caritative a tout fait pour que les enfants des bénéficiaires trouvent des cadeaux au pied du sapin le soir de Noël. Des colis de Noël sont distribués d'ici la fin du mois à plus de 1000 familles dans tout le département.

Les pères Noël verts sont accueillis par les pompiers de la Haute-Vienne au centre de secours Martial Mitout à Limoges © Radio France - Françoise Ravanne

Des ateliers pour les enfants encadrés par les pompiers

Ce mercredi après midi les enfants présents au centre de secours avaient les yeux qui brillaient, parfois très impressionnés par le travail des pompiers qui avaient organisé pour eux divers ateliers. De quoi susciter un certain respect de la part des enfants des quartiers à l'égard des pompiers. C'est aussi pour cela que le Secours Populaire a souhaité aller au centre de secours explique le secrétaire général de l'association en Haute Vienne Thierry Mazabraud.

Des ateliers permettent aux enfants du Secours Populaire de comprendre le travail des pompiers © Radio France - Françoise Ravanne

Et visiblement les enfants ont été sensibilisés comme le jeune Jadali "J'aimerais bien conduire un camion de pompier et aider les gens" confie t-il et pour le Lieutenant Kristen Lenouy : "Cela permet de resserrer le lien en terme de solidarité et c'est aussi important pour nous pompiers de ne pas être toujours dans le secours d'urgence mais d'être dans le partage". Le partage c'est aussi la mission des Pères Noël verts du Secours Populaire durant ces fêtes de fin d'année.