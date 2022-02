En Haute-Vienne on peut maintenant réserver sa place en ligne pour passer le permis de conduire

Le dispositif "RDV Permis" déjà mis en place dans une partie du sud de la France est désormais étendu aux trois départements du Limousin et donc en Haute-Vienne où environ 10 000 candidats sont concernés. "RDV Permis" fonctionne comme n'importe quelle plateforme de rendez-vous en ligne. Il faut s'inscrire en créant un compte soit à titre individuel en tant que candidat soit en lien avec une auto-école. 69 écoles de conduite sont concernées par ce dispositif en Haute-Vienne.

Un accès à l'examen du permis de conduire simplifié

Le site est sensé simplifier l'accès à l'examen, puisqu'il permet de visualiser en temps réel les places disponibles et les créneaux réservés. L'objectif est aussi de limiter les échecs puisque le délai de ré-inscription est conditionné au résultat obtenu autrement dit plus le niveau est faible lors de l'examen, plus le délai d'attente pour se représenter est long ce qui lui laisse le temps de se préparer de manière optimale avant de repasser le permis.

Responsabiliser le futur jeune conducteur

La plateforme "RDV Permis" est aussi une manière de responsabiliser le candidat au permis de conduire en limitant l'absentéisme. Toute place réservée mais non utilisée entraine un délai d'attente de 40 jours avant une nouvelle réservation. L'année dernière en Haute-Vienne 8243 candidats s'étaient présentés à l'examen du permis B.