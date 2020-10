En Haute-Vienne restaurateurs et commerçants doivent s'adapter très vite aux nouvelles mesures anti-Covid

A partir de ce samedi pas plus de 6 personnes par table et 1 mètre entre chaque chaise dans tous les restos de la Haute-Vienne

A partir de ce samedi les règles se durcissent en Haute Vienne pour enrayer l'épidémie de Covid-19 qui continue de progresser dans le département. Parmi les secteurs d'activité concernés : la restauration et pour le patron du pub L'irlandais à Limoges "Chaque jour il faut prendre de nouvelles dispositions et ce sont des contraintes qui s'accumulent" estime Laurent Denys qui déplore le fait que les restaurants disposent de moins de 48 heures pour adapter leurs établissements aux nouvelles règles. Car désormais ils sont tenus d'accueillir un maximum de 6 personnes par table et il faudra 1 mètre de distance entre chaque chaise. Mais le plus délicat à mettre en place c'est aussi le registre des coordonnées des clients qui permet de retrouver les cas contacts.

Laisser ses coordonnées au resto, une règle diversement accueillie

Laurent Denys reconnait que les restaurateurs n'ont pas le choix s'ils veulent rester ouverts. Il mettra donc tout en oeuvre pour assurer le nouveau protocole même si c'est compliqué "On attend encore des informations sur la protection des données et recueillir les coordonnées de tous les clients qui viennent chez nous c'est un document très lourd à mettre en place". Il s'inquiète aussi de voir encore baisser son chiffre d'affaire. D'ailleurs dans sa clientèle Indiana reconnait qu'il viendra peut être moins souvent au resto "J'ai toujours un problème avec le fait de donner mes coordonnées car j'apporte beaucoup d'importance aux données personnelles". Mais pour d'autres ça ne pose pas de problème "Ne serait-ce que pour que les restaurants restent ouverts" confie Marie Claire.

Une clientèle davantage régulée dans les centres commerciaux

En Haute-Vienne le préfet a décidé aussi de prendre des mesures plus strictes concernant le commerce. Dansles supermarchés par exemple mais aussi les centres commerciaux le nombre de visiteurs doit être régulé sur la base de 4 m2 par personne. Une mesure qui s'applique notamment pour le centre commercial de Boisseuil au sud de Limoges. Mais pour Christophe Roure, le directeur du centre commercial tout est prêt pour appliquer le protocole. "Nous avons un dispositif de comptage qui nous permet de connaitre en temps réel le nombre de personnes présentes dans le bâtiment, et si on venait à s'approcher du seuil maximum de 1500 personnes ce qui est rarement le cas on dispose au quotidien de personnel prêt à intervenir" explique Christophe Roure qui précise que ce dispositif avait été déclenché avec succès lors du confinement.