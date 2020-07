En Ile-de-France, un "masque inclusif", transparent, pour aider les salariés sourds et muets

A Savigny-sur-Orge, Marina, une salariée sourde, et son manager viennent de recevoir un "masque inclusif" et peuvent de nouveau communiquer facilement.

C'est un petit bout de plastique qui change le quotidien des salariés sourds et muets. Dans l'entrepôt Amazon de Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne, un demi-millier de "masques inclusifs" ont été commandés et reçus ce jeudi 16 juillet, distribués aux cinq salariés concernés et leurs équipes, avant d'être répartis dans les autres entrepôts du pays. "J'en avais besoin ! Ça me donne le sourire, et ça me motive", explique Marina, une salariée sourde. Même si les membres de son équipe pratique la langue des signes, elle n'en pouvait plus des quiproquos avec ses collègues provoqués par le port du masque chirurgical : "Un signe peut vouloir dire plusieurs mots donc le fait de voir le mouvement des lèvres ça précise le mot, ça évite les contresens !"

ECOUTEZ - Reportage de la rédaction. Copier

"C'est aussi important pour tout le monde"

Le masque, non-sanitaire de catégorie 2 et qui a reçu l'agrément DGA, est vendu sur le site des créatrices du "masque inclusif" au prix d'un peu plus de dix euros l'unité. Il est lavable, réutilisable, conçu et fabriqué en France. "C'est aussi important pour tout le monde, assure Serge Widawski, directeur d'APF Entreprise qui le produit, il n'y a rien de plus déprimant de discuter avec quelqu'un où vous ne voyez que les yeux".

D'après lui, en plus des sourds et muets, le "masque inclusif" pourrait aussi aider les autistes, et le corps enseignant : "Dans les écoles, pour les professeurs c'est très important d'avoir un échange, on ne se rend pas compte qu'avoir un échange par le mouvement des lèvres est très importante".